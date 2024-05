Sigue el partido Sabadell-Ponferradina, minuto a minuto

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

La Deportiva no quiere ser como el mal estudiante y dejar todo para el último día. El equipo berciano tiene la opción de dejar hoy finiquitada su clasificación para el play off de ascenso y además puede hacerlo puntuando o esperando que no gane la Cultural, que juega a la misma hora ante el Cornellà en Palamós.

Dacosta se volvió a quedar en casa por unas molestias musculares, lo mismo que Pol Llonch. En su lugar entró en la lista Juan Klein. También falta el lesionado Ernesto Gómez y los sancionados Lancho y Clavería. Igbekeme y Markel Lozano componen el mediocentro y en defensa entran Andújar tras su sanción y Leal, con lo que el equipo vuelve a defensa de cinco. Josep Cerdà empieza en el banquillo.

Óscar Cano, tercer entrenador de esta temporada en la escuadra arlequinada, tiene las ausencias de los defensas habituales Toni Herrero y Jon Ander Amelibia y la sanción de Abde Damar. Baena, Sander Ballero y Pablo Monroy también están lesionados. Tiene sus filas con los ex deportivistas David Soto, Ricard Pujol y Jesús Fernández, aunque con este último apenas cuenta para el técnico.

Alineaciones

Ctr. d’E. Sabadell FC (4-1-4-1): 13 Ortolá -c-; 6 Jordi Calavera, 21 Sergi Maestre, 5 Resta, 4 Pujol; 18 Carles Salvador; 19 Nando, 12 Doménech 11 Astals, 17 Kopotun; 27 Marru.

Convocatoria: 1 Froi -ps-, 3 Jesús Fernández, 8 Álex Gualda, 9 Manel, 14 Baselga, 23 David Soto, 28 Pau Fernández, 30 Nacho Bonet, 31 Javi Morcillo, 32 Jan Font.

DT: Óscar Cano.

SD Ponferradina (5-4-1): 1 Andrés Prieto; 17 Carrique, 4 Kevin Sibille, 22 Andújar, 15 Leal, 19 Andoni López; 21 Yeray, 16 Markel Lozano -c-, 6 Igbekeme, 9 Borja Valle; 5 Longo.

Convocatoria: 2 Ale Díez, 3 Nil Jiménez, 10 Yuri, 13 Ángel Jiménez -ps-,14 Josep Cerdà, 18 Brais Abelenda, 23 Mángel, 26 Juan Klein, 27 Álex Costa.

DT: Juanfran García.

Árbitro: Jorge Tárraga Lájara (Comunidad Valenciana); auxiliares: Rubén Ortega Gil y José Luis Martínez Guerrero; cuarto árbitro: Alberto Gabriel Cornelles Vicente. Hoy sólo es titular el lateral izquierdo. El preparador mete cuatro novedades en el once.

Tras no poder volar ayer a Barcelona y retrasarse esta mañana el vuelo cerca de dos horas, el equipo llegó a tierras catalanas para comer.

20:17 Amarilla y expulsión. 60'. Amarilla a Leal. Es la 2ª, por lo que se va expulsado.

20:16 Robo de la Deportiva 56'. Robo de la Deportiva en 3/4, pero Álex Costa se confunde en el pase.

20:14 Empuje de la Deportiva Empuja el equipo local. A la Deportiva le dura poco el balón y apenas supera la línea divisoria.

20:13 Cambio 54'. Álex Costa por Longo.

20:12 Centro 52'. Centro pasado que atrapa Prieto.

20:10 Remate 51'. Colada de Manu, remata en el área y saca Prieto.

20:09 Amarilla 48'. Amarilla a Nando

20:06 Empieza segunda parte Comienza la segunda parte con saque de la Deportiva.

19:49 Descanso Descanso 0-0

19:48 Se reanuda el encuentro. 47'. Se reanudó el choque, aunque el jugador del Sabadell es atendido de una brecha en la banda.



19:47 Resta, atendido 46'. Se atiende al jugador local Resta.

19:45 Prolongación. 45'. 2' de prolongación.

19:44 Centro y despeje 42'. Centro de Andoni López que despeja la defensa del Sabadell.

19:43 Recuperación 42'. Se recupera el ponferradino , que le solicita al árbitro por segunda vez falta no pitada.

19:39 Caída 42'. Borja Valle tendido en el suelo.

19:37 Rechace 35'. Rechace en el área de la Deportiva y empalma desviadísimo Nando.

19:35 De cabeza 34'. Cabeceó Andújar en el segundo palo el servicio de Yeray y atrapó el arquero local.

19:33 Falta 32'. Falta colgada por Yeray desde tres cuartos de campo, peina Andújar y se le va desviado por poco.

19:33 Se prepara Álex Costa 32'. Calienta Álex Costa.

19:29 Tranquilidad El partido se ha tranquilizado tras un primer cuarto de horacon mucho ritmo.

19:28 Centro de Carrique 28'. Centro de Carrique al área al que no llega Longo.

19:25 La Deportiva estaría clasificada A pesar de que gana la Cultural, la Deportiva a esta hora estaría clasificada para el play off, al estar puntuando.

19:22 Amarilla Amarilla a Leal. Es la quinta y no podrá jugar contra el Teruel.

19:20 Defensa de la Deportiva 19'. La defensa de la Deportiva saca dos balones colgados al aire.

19:18 Robo de Yeray 16'. Perdona la Deportiva . Robo de Yeray, mete de largo a Borja Valle, rompe el fuera de juego, se presenta ante el portero , le pica el balón y éste llega a tocar y mandar a córner.

19:15 Córner 15'. 2º córner para el Sabadell. Remató de volea en un rechace Nando García y sacó con una gran actuación Prieto.

19:14 Falta 12'. Se produjo falta de la SDP en el córner que sacó Borja Valle.

19:08 Córner 11'. 1º córner para el Sabadell.

19:07 Amarilla 7'. Amarilla a Astals. El Sabadell juega finalmente con un 4-2-3-1

19:05 Tiro lejano 5'. Tiro desde muy lejos de Astals que se pierde muy cerca del palo.

19:04 Cambio 4'.Alex Gualda por Carles Salvador.

19:03 Salvador, lesionado 3'.Retiran a Carlos Salvador y se reanuda el choque.

19:01 Ataca el Sabadell 1'. Rechace que empalma Carles Salvador y bloquea un defensa de la Deportiva. Parece haberse lesionado ese futbolista que está en el suelo. Había pugnado por un balón con Igbekeme.

18:59 Arranca el partido Empieza el partido con saque del equipo saballut.

18:57 Apoyo berciano Unos 125 seguidores de la Deportiva en las gradas.

18:56 En el palco José Fernández Nieto y Luis del Olmo asisten al partido desde el palco.