Al Mansillés le toca remontar

El Mansillés tendrá que remontar el 1-0 en contra para seguir con vida en el play off. FERNANDO OTERO

Intentaron no encajar El Mansillés optó desde el principio al final por defender su portería y salir a la contra

No pudo el Atlético Mansillés comenzar con buen pie su andadura por el play off de ascenso a Tercera Federación a pesar de que intentaron, al menos, mantener un empate que les diera más ventaja de cara al partido de vuelta en su estadio. Los leoneses tendrán que remontar en su feudo el 1-0 en contra encajado en las postrimerías del encuentro merced a un tanto de Diego Alcubilla, que inauguraba el marcador en el minuto 80.

Apostaron los visitantes por tratar de hacerse fuertes en defensa en este partido de ida para intentar sorprender al rival a la contra. Ese fue el plan establecido desde las primeras acciones y, aunque faltó más pegada, el Mansillés lo cumplió a rajatabla. El Turégano, por su parte, tenía el balón y buscaba la puerta contraria, aunque apenas conseguía generar ocasiones claras ante un Atlético Mansillés bien posicionado que no dejaba espacios.

Tampoco el portero local tenía excesivo trabajo y solo en alguna jugada a balón parado inquietaban los visitantes, que parecían ir cumpliendo su objetivo y mantener a cero su portería. Si podían salían a la contra, pero cuando no tenían balón no dudaban en replegarse y defender su portería con mucha fortaleza.

Una gran defensa visitante

Pasaban los minutos a favor de los visitantes, que en la segunda mitad no cambiaban la táctica de juego y centraban todos sus esfuerzos en tratar de mantener el balón lejos de su portería. Mientras, el Turégano se desesperaba con el paso de los minutos y, ante la imposibilidad de generar peligro con el balón controlado, empezaba a colgar balones al área en busca de una segunda jugada que le permitiese abrir la lata.

Lo conseguían los locales ya en el minuto 80, con un remate de Diego Alcubilla que ponía el 1-0 en el marcador para alegría de la parroquia local.

A partir de ahí, el Atlético Mansillés intentó estirar líneas en busca del gol del empate, pero el Turégano cerró filas en torno a su portería y no dio opciones a los leoneses, que ahora tendrán que remontar la eliminatoria en su feudo ante un rival que, a buen seguro, saldrá con intenciones de no dejar hacer al rival. No lo tendrán nada sencillo, porque el planteamiento del Turégano será claramente defensivo y buscando la contra, justo el mismo que utilizó el Mansillés. La fuerza de su afición será clave para los leoneses.