La permanencia del RC Celta evita una plaza adicional en el play off

Publicado por F.R.O.C. León Verificado por Creado: Actualizado:

El descenso del Cádiz a Segunda División y la consiguiente permanencia del RC Celta en la máxima categoría acaban con la opción de que el sexto clasificado del grupo I de Primera División RFEF dispute el play off. Hace varias semanas la Real Federación Española de Fútbol aclaró que si el primer equipo celeste daba con sus huesos en la categoría de plata, su filial no disputaría la fase de ascenso, algo que parece lógico cuando un equipo no tiene posibilidad de subir. Sin embargo, en situaciones similares en temporadas anteriores, se aludía a hechos como que no finalizaban a la vez las competiciones o que un filial debía disputarla por si su primer equipo acabase ocupando una categoría superior al quedar una plaza libre por algún asunto económico o descenso administrativo.

Cultural o Deportiva, el que acabe sexto, no tendrán por tanto la opción de disputar el play off en esa posición, ya que el RC Celta Fortuna sí lo podrá disputar.

cuatro EQUIPOS para una PLAZA

En lo relativo al descenso, cuatro equipos se jugarán en la última jornada no ocupar la única plaza de descenso que falta por decidir y que ahora ocupa el Sabadell. Son el cuadro vallesano, el Sestao River, el Fuenlabrada y el Real Unión Club.