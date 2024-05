El cierre de la Liga 1999-2000 dejó la única satisfacción reciente con una permanencia

Publicado por F.R.O.C. León Verificado por Creado: Actualizado:

El mejor recuerdo que tiene el deportivismo de una última jornada en un tiempo relativamente reciente ya cuenta con casi un cuarto de siglo de historia. Fue en la conclusión de la temporada 1999-2000. La Deportiva peleaba por la salvación, pero llevaba toda la Liga en descenso. Una reacción increíble en el último mes y medio de competición hizo que las opciones de permanencia en Segunda División B fuesen reales de cara a la última jornada, a pesar de que la derrota 5-2 en la penúltima jornada en San Sebastián de los Reyes complicara el asunto, porque el cuadro que dirigía José Antonio Saro no dependía de sí mismo en la última fecha para salvarse. Dos goles en dos penaltis convertidos por Jorge Fano le sirvieron al conjunto berciano para derrotar al Fuenlabrada y salvarse, ya que en los demás campos en los que la permanencia estaba en juego se produjeron resultados positivos para los intereses deportivistas.

Dentro de este repaso hay que apuntar que en la última jornada de la Liga 2013-2014 la Deportiva también tuvo en juego la permanencia, pero en la misma había implicados hasta nueve equipos y el berciano no tenía ni un 1% de posibilidades de bajar. De hecho, su salvación no corrió peligro en toda la tarde e incluso perdió en el estadio de Gran Canaria 3-2 y no pasó nada.