Buenos resultados ante los de abajo

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Fútbol | Primera Federación

Posiblemente cuando se recuerden cosas malas de esta temporada, se aluda a las dos derrotas contra el Tarazona o al empate en casa contra el Sestao River, que entonces estaban en los últimos puestos de la tabla. Pero si nos fijamos en la clasificación a día de hoy, salvo con el Sabadell, la Deportiva ha ganado todos los partidos a los equipos que ocupan los puestos de descenso. Y le queda uno. El Teruel ya ha bajado y visita el sábado El Toralín. El conjunto blanquiazul derrotó 1-0 y 0-1 al Rayo Majadahonda y al Cornellà y 0-3 y 3-0 a la SD Logroñés. Ahora le falta el Teruel, al que ya ganó en Pinilla 0-2 a principios de noviembre, marcador que le permitió regresar a uno de los cinco primeros puestos, después de salir por primera y única vez en la temporada la semana antes al caer 1-2 con la Cultural.

YA DECIDIÓ EL GOLAVERAGE

Ayer aludíamos de pasada a ello. El golaverage favorable a la Cultural en el cara a cara con la Deportiva hace que el equipo leonés aún albergue opciones de play off, a pesar de estar a tres puntos del berciano. Ese mismo coeficiente, también a favor del conjunto capitalino, decidió un puesto de play off la anterior vez en la que los dos equipos se vieron en esta tesitura. En la temporada 1984-1985 los dos conjuntos empataron a domicilio en la última jornada y los dos finalizaron el campeonato con 60 puntos en el grupo VIII de Tercera División. Fue la Cultural la que acabó segunda y se clasificó para la fase de ascenso, mientras que la Deportiva fue tercera y se quedó a las puertas. En la Liga habían quedado 1-2 en Fuentesnuevas y 2-1 en el Amilivia.

En breve

En las últimas horas. Han llamado la atención unas declaraciones del entrenador del Barcelona Atlètic relativas al play off. Rafa Márquez reflexionaba sobre la idoneidad de subir de categoría: «Han pasado muchos años desde que el filial estuvo en Segunda División. Ahora el nivel ha mejorado y ha cambiado. Esta categoría es el nivel que justo estamos jugando. Es una categoría bastante justa para el desarrollo de los jugadores. Lo estamos viendo. Somos el equipo más joven de la misma y es un proceso de niveles en el que estamos intentando darle ese desarrollo a los jugadores. Imagínate subir un nivel, creo que más exigente, no sé qué tanto convendría».

De vuelta. El equipo blanquiazul regresó ayer a los entrenamientos. A lo largo de estos días se conocerá si el técnico puede contar con Pol Llonch o Clavería. En el caso de Raúl Dacosta, si el equipo no juega el play off, no volverá a jugar esta temporada, pues va a estar de baja al menos otra semana y media.

Alegaciones. La SDP ha presentado alegaciones a la segunda tarjeta amarilla que el árbitro le mostró a Leal en el partido del pasado sábado en Sabadell. La misma, que llegó a raíz de una falta que se produjo en el minuto 61, supuso la expulsión del central deportivista.