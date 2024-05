El Ademar más joven de la historia para capear la crisis

Cantera y juventud. Esa será la máxima que impere en la plantilla del Abanca Ademar para la próxima temporada. Sí, también llegarán algunos ‘veteranos’ como Adrián Fernández y Eduardo Fernández, pero la tendencia del equipo se centrará en jugadores jóvenes, con proyección y que en su mayoría ya conocen la Liga Asobal. Ante una mala situación económica, la directiva tiene claro que no pondrá en riesgo las cuentas del club. Esa es una máxima que han llevado a gala desde que Cayetano Franco se hiciera con la presidencia. Así acabaron con la deuda histórica y así pretenden capear un temporal que no se puede tildar de alarmante, pero que no permitirá hacer grandes inversiones. Cierto es también que otros sectores de la entidad marista abogan porque quizá sea momento para arriesgar algo más. No parece que esa vía vaya a prosperar.

Sin renunciar a nada, la plantilla de la 2024-25 será una de las más jóvenes en la historia del Ademar, con al menos una docena de integrantes cuya media de edad no alcanza los 20 años. Esa cifra puede variar si alguna de las piezas capitales de este curso —como es Carlos Álvarez— termina fichando por otro club. Pero, sea como fuere, la mayor parte del peso recaerá sobre la base y los jóvenes. Desde la cúpula valoran el trabajo hecho por Dani Gordo y su cuerpo técnico esta campaña y confían en que es uno de los mejores entrenadores para sacar el máximo rendimiento a futuras perlas. Ya lo ha demostrado con creces este año con la progresión de jugadores como Carlos Álvarez, Álvaro Pérez, Samu Saiz o Javi Miñambres, entre otros.

No faltarán jugadores con mayor experiencia, aunque la marcha de Juan Castro, Santista y Casqueiro debilitan ese elemento integrador que pasará a manos, sobre todo, de Saeid y Rodrigo.

También es cierto que muchos de los jóvenes que tendrán un papel determinante en el Ademar de la próxima temporada ya han gozado de protagonismo en la actual. En mayor o menor medida la confianza de su técnico —y las necesidades del guion— han obligado a que aceleren su proceso de formación, que en otro momento hubiera sido más lento. Eso les otorga una experiencia única. En muchas ocasiones Dani Gordo ha justificado errores y resultados adversos en algunos partidos por esa falta de madurez de parte de la plantilla. El curso que viene tendrá que seguir trabajando en ello.

Desde el día uno de la pretemporada el reto estará claro; igualar o superar los números de la 2023-24, pero la paciencia deberá imperar en propios y extraños más que nunca. El ‘baby Ademar’ que se dibuja en el horizonte promete grandes tardes, aunque sin volverse locos.

Invitación para el Logroño

Por otra parte, para el partido de la última jornada de la Liga Asobal 2023-2024, que enfrentará al Abanca Ademar León con el BM Logroño La Rioja en el Palacio de los Deportes este sábado (17.00 horas), todos los socios y socias que así lo deseen, podrán disponer de una invitación (de la misma zona donde tengan su localidad y hasta completar aforo). Las invitaciones se podrán recoger, previa presentación del carnet de socio de la presente temporada en las oficinas del club hasta el próximo viernes 24 de mayo de 17.30 a 20.30 horas.

Un año de adelanto Lo bueno es que varios de los jugadores jóvenes ya tienen experiencia en Asobal con el Ademar