Teruel, un rival muy irregular

La aventura del Teruel en Primera División RFEF sólo ha durado una temporada. El cuadro aragonés ha tenido una temporada irregular. En toda la primera vuelta no logró ganar un partido y Víctor Bravo, el entrenador que había logrado el ascenso, fue destituido. A inicios del 2024 falleció repentinamente el presidente, que no tuvo la ocasión de ver ganar a su equipo en la categoría. La primera victoria llegaría sólo días después. Y hasta ocho triunfos ha logrado en esta segunda vuelta. Pero el excesivo número de empates (19 en 37 jornadas) ha sido definitivo para acabar descendiendo en la penúltima fecha del campeonato. Llama la atención un dato: no pierde fuera de casa desde octubre. De hecho, sólo cayó en Lugo, Irún y Barcelona en las primeras ocho jornadas. Eso sí, fuera sólo ha ganado dos veces: en Tarragona y Logroño, en ambos casos en la segunda vuelta. Además de vencer en Tarragona, igualó en León, A Coruña, Vigo, Salamanca y O Carballiño.

El equipo turolense recupera a Ismael Sierra para este choque después de cumplir un encuentro de sanción por su expulsión en la anterior salida.

Si la Deportiva logra clasificarse, se medirá al Córdoba CF, UD Ibiza o Málaga CF en la primera ronda de la fase de ascenso, mientras que si el que se clasifica es la Cultural, su rival será el conjunto cordobés, al que ya se midió en el play off de ascenso a Segunda División en la temporada 1998-1999.

DOS CASOS COMO EL DEL SÁBADO

La de este sábado no será la primera ocasión en la que la Deportiva se juegue la clasificación para la fase de ascenso a Segunda División desde la categoría de bronce. En la temporada 1953-1954 la Deportiva y el Europa Delicias se jugaban la segunda plaza de su grupo de Tercera División, que por entonces era la categoría de bronce, al no existir ni la Segunda División B ni la Primera División RFEF. El cuadro vallisoletano se impuso y la Deportiva estaba obligada a ello para acabar segunda, pero su partido ante el San Martín en Sotrondio se aplazó. Disputado al día siguiente, lo ganó el conjunto berciano 1-2 en La Felguera y se clasificó para el play off. En la temporada 1965-1966 Deportiva y Cultural se clasificaron para la fase de ascenso, aunque en la última jornada se jugaron el primer puesto para jugar el play off de campeones o el de subcampeones. La SDP le arrebató al cuadro leonés el liderato en la penúltima jornada y lo mantuvo en la última. En la temporada 1954-1955 la Deportiva llegó a la última jornada con opciones de play off, pero el triunfo del Europa Delicias en Salamanca y el empate de la Ponferradina ante la Gimnástica Segoviana dejaron al cuadro berciano tercero, a un punto de las plazas de fase de ascenso.

Convocatoria. La Grada de Animación ha organizado una quedada a las 16.00 horas del sábado en el bar Lozano. A las seis y cuarto se saldrá en procesión hacia el estadio.

Femenino. La SDP participa durante el fin de semana en la III Oceja Cup en las categorías alevín e infantil. La cita se celebra en Santillana del Mar.

Lesión grave. Carles Salvador, futbolista del Sabadell lesionado ante la Deportiva el pasado sábado, tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que no volverá a jugar hasta finales del 2024.