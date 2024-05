La Cultural cree en el milagro

Fútbol | Primera Federación

La Cultural tiene fe. Está obligada a ganar y también tiene que darse que pierda la SD Ponferradina, pero cree en la milagrosa carambola que le permita disputar el play off de ascenso a Segunda División. El equipo culturalista no está solo en ese empeño. También cuenta con la protección de una afición que quiere más que nadie una nueva alegría de disputar por fin y después de cuatro largos años otra fase de ascenso. Un objetivo que tenía que ser una misión casi menor. León lo que exige es jugar en Segunda División, como mínimo. Y después ser uno de los fuertes de la segunda categoría del fútbol profesional. Tiene unas infraestructuras deportivas a su disposición (y gratis) que no cuentan con ellas ni clubes de Primera División. Y además, con Aspire, toda una Academia de Catar, detrás en cuanto a disponibilidad económica se refiere. Mejores condiciones imposible para lograr ese objetivo de subir a Segunda División, que por fin confirmó un mandatario blanco. Y tuvo que ser la actual ‘jefa’ de la Cultural por envío catarí, Natichu Alvarado.

Por todo lo expuesto, León y sus ciudadanos creen en este milagro deportivo. Más que nada, porque no les queda a nada más a lo que agarrarse, después de muchísimas temporadas en las que no tenían más remedio que aguantar al charlatán que cada curso deportivo aparecía con su grada de animación por la sala noble del Reino como el trilero que lo hace cada festividad de San Juan por la feria de León. Una ciudad que se vio obligada a despedirlo con una pancarta nunca antes tan expresiva: ‘Cierra al salir, no vuelvas a este club’.

La Cultural no tiene por costumbre rezar de forma grupal antes de cada partido, pero este sábado es un buen momento para comenzar a hacerlo. A la Cultural sólo le queda en la última jornada de Liga regular ganar al Sestao River como obligado deber y después rezar para que el CD Teruel haga lo propio con el máximo rival provincial, la SD Ponferradina.

Para los no creyentes, lo mejor es que se agarren a un milagro, que muy de vez en cuando pasa.

Sería algo genial y espléndido para una afición que ya está muy acostumbrada a sufrir y a volver a sufrir temporada tras temporada. Una alegría que necesita el futbol de esta ciudad para volver a creer en un equipo que para sus gentes es un sentimiento.