Play off o vacaciones para la Deportiva

Todo o nada. La Deportiva afronta hoy la última jornada de la Liga y ya no hay más oportunidades: o puntúa o falla la Cultural o esta tarde-noche se acaba la temporada. Ya no hay red. La situación es la misma que la semana pasada, pero ya sin opción de error. Desde las 19.00 horas la escuadra berciana recibe al Teruel, debutante en la categoría y ya descendido. El equipo aragonés perdió la misma la semana pasada y debería ser hoy un comparsa, pero nadie se fía. Hay miedo. El deportivismo ya sabe de qué va esto y ya ha visto cómo equipos que no se jugaban nada (Lugo en el 2013 y Alcorcón en el 2015) le dejaban sin play off de ascenso en la última fecha. Pero muchos años atrás la Deportiva sí que salió victoriosa en la última jornada en la que se jugaba entrar en una fase de ascenso a Segunda División.

Para el partido de esta tarde Juanfran podría volver a lo que le dio resultado hace dos semanas. Lo que está claro es que lo de la semana pasada no funcionó y el mensaje de ser valientes para ir a por la segunda plaza fue lo contrario a lo que se vio en Sabadell, empezando por el equipo. Sin Leal por sanción, el técnico no dio ninguna pista sobre Dacosta, Longo, Ernesto ni Pol Llonch, aunque es posible que no pueda jugar ninguno. Josep Cerdà podría volver al once, igual que Lancho, Clavería y hasta Yuri, aunque no se descarta la primera titularidad de Álex Costa.

El cómo se va a tomar este partido el Teruel es una incógnita. Está claro que el mensaje es ganar, ser profesionales, intentar acabar bien la competición… Así lo expresó el técnico, pero no está claro si va a jugar con un equipo más o menos reconocible o si dará minutos a jugadores que han tenido menos a lo largo del campeonato. De cualquier modo, no va a regalar el triunfo. Raúl Jardiel recupera al defensa Sanchís tras su sanción y podría jugar con cinco zagueros. El central Carmona y el portero Nico Rodríguez son las ausencias en el conjunto visitante. El cuadro turolense no pierde a domicilio desde octubre, pero sólo ha ganado dos encuentros fuera de casa. Y hay que recordar que a la Deportiva le vale el empate, aunque no debería salir a por él, sino a ganar y a tratar de solucionar cuanto antes el encuentro.

Pita Carlos Fernández Buergo, árbitro de Llanes de 28 años (Comité Asturiano). A la Deportiva le ha pitado cuatro veces, de las que ganó las dos de casa y perdió las dos fuera. El último precedente es el Deportiva 2-Cornellá 0 de junio del 2019 en el play off de ascenso a Segunda División. Ésta es su tercera temporada en la categoría. Antes estuvo cinco en Segunda División B.

Con goles de Clavería y Yuri, la Deportiva se impuso 0-2 en el partido de la primera vuelta, recuperando el puesto entre los cinco primeros perdido la semana anterior tras su derrota ante la Cultural. No hay precedentes del partido de hoy.

En esta 38ª jornada también se tienen que decidir los puestos definitivos para definir a su vez los cruces del play off. La Deportiva aspira como máximo a la cuarta plaza, para lo cual ha de ganar y que no lo haga el filial del RC Celta ante el del FC Barcelona. A su vez, los dos filiales y el Club Gimnàstic se disputarán la segunda plaza. Por su parte, en el grupo II la UD Ibiza y el Málaga CF se juegan la tercera plaza, que ahora ostenta el conjunto balear por un punto de margen.

El entrenador del Teruel dejó claro ayer que su equipo no viene de paseo: «Tenemos que conseguir el final que este equipo desciende, aunque hayamos descendido. Además, defendemos un escudo. Vamos a jugar un partido con trascendencia en unn campazo en el que va a haber mucho público. Tenemos la posibilidad de establecer un récord de partidos seguidos sumando fuera de casa. No vamos a tener la ansiedad de jugarnos todo en un partido. La mejor forma de dignificar la competición, el fútbol, a la Ponferradina y a la Cultural es ir a ganar».

LOS ENTRENADORES

Así habló Juanfran del partido de esta tarde: «No se me pasa por la cabeza que sea el último partido de la temporada. La confianza es plena y no tenemos la menor duda. Es más, teníamos ganas de que se hubiera jugado ya el martes. Estos partidos se sacan adelante cuando no bajas la intensidad del minuto uno al 90. El Teruel no ha perdido fuera de casa en los últimos trece partidos y tiene unos números buenísimos. Va a ser un partido de veintipico profesionales que quieren dignificar su profesión por mucho que ellos estén descendidos».