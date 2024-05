Prueba de fuego para el Atlético Astorga

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

No vale otra que ganar y hacerlo por más de un gol. Eso lo tiene claro el Atlético Astorga para seguir adelante en la fase de ascenso a la Segunda Federación. Para no bajarse del autocar hacia una categoría superior los maragatos deben mostrar este domingo su mejor cara en el feudo del Salamanca UDS (17.00 horas) y resarcirse de paso de la derrota en el encuentro de ida disputado en La Eragudina (0-1).

La empresa se presenta de alta exigencia aunque no imposible para los de José Luis Lago. Noventa minutos o tal vez 30 más de prórroga si el marcador lo precisa son el tiempo que tienen los astorganos para mantener su sueño de ascenso por el que han luchado en tres de las últimas temporadas. Eso sí, en esta ocasión teniendo que recurrir a la épica lejos de su estadio. Y a buen seguro con un recinto como el Helmántico en el que la mayoría de espectadores serán charros.

Eso sí, la ‘marea verde’ también estará presente en este envite de alto voltaje para el que la dolorosa derrota de hace ocho días debe quedar aparcada. En el plano mental y anímico aunque también ha servido de aprendizaje a los jugadores para evitar cometer los errores que costaron ese revés y mejorar en un debe que parecía que se había corregido en la segunda vuelta liguera tras una primera bastante floja, la puntería ante el marco rival.

Y es que si no hay goles el reto de remontar la eliminatoria se diluye como un azucarillo en agua. Eso lo tienen claro los astorganos que buscarán hacer daño a su rival con las armas que los han llevado a disputar el play off de ascenso. Sin prisa pero sin pausa. No valen las prisas si enfrente tienes a un enemigo que castiga cada error que cometas. Y lanzándose al ataque de manera desesperada no parece el mejor planteamiento. Tiempo por delante tienen los maragatos que deberán aplicarse también en defensa para contrarrestar la alta carga de pólvora que tienen en sus botas los jugadores salmantinos, tanto en la delantera como con las llegadas desde la segunda línea.

Minimizar las virtudes de los charros es esencial para contar con opciones. Frente a un rival con tanta calidad no vale otra que estar atentos durante todo el partido y aprovechar al máximo cualquier resquicio o debilidad para devolver la eliminatoria a una situación propicia. El Atlético Astorga, ya lo aseguró en la víspera su entrenador, no se da por rendido y así lo intentará plasmar sobre un escenario nada favorable para sus intereses aunque en el fútbol nada está seguro de antemano. Hay que jugar y ahí los maragatos quieren ser protagonistas... y remontar.