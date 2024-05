Acostumbrada a los grandes retos

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

FÚTBOL | PRIMERA FEDERACIÓN

La Deportiva volverá a jugar una fase de ascenso a Segunda División. El equipo berciano se clasificó el sábado para la misma y ahora todos los esfuerzos se centran en intentar lograr el segundo reto de la temporada, que es el de ascender.

El conjunto blanquiazul es un habitual de estas fases de ascenso en las dos últimas décadas, eso sí, cuando no ha estado en la categoría superior, que ha sido en la mitad de las temporadas disputadas en este tiempo. En las últimas 20 campañas la Deportiva o ha estado en Segunda División (diez veces) o ha disputado el play off a la misma (ocho con el que juega en este curso). Sólo en dos ejercicios no estuvo en ninguno de esos casos. Fue en las temporadas 2016-2017 y 2017-2018, las posteriores al penúltimo descenso desde la división de plata. En la primera de ellas quedó quinta y en la siguiente fue 12ª e incluso estuvo en algunas jornadas en puestos de descenso a Tercera División. De hecho, no logró la permanencia hasta la penúltima jornada, a pesar de perder 1-4 en El Toralín contra el CD Toledo.

TARJETAS Y COMPETICIÓN

Ni Deportiva ni Córdoba CF tendrán ausencias por tarjetas en el duelo del domingo. Al play off se entra limpio, es decir, a cero en el número de amarillas, pero si algún jugador que estaba apercibido de suspensión veía cartulina en la última jornada, cumpliría el encuentro de castigo en la primera fecha del play off, igual que si era expulsado en la última jornada. No hubo expulsados en ninguno de los dos choques ni vio la quinta amarilla nadie.

En cuanto al sistema de competición, será nuevo para la Deportiva, pues en su anterior comparecencia en un play off (2018-2019) no se daban ciertos condicionantes. En esta fase de ascenso no habrá tandas de penaltis ni valor doble de los goles en campo contrario en caso de empate. En caso de igualada al término del partido de vuelta, se disputará una prórroga y si persiste el empate, ascenderá el equipo que mejor clasificado hubiese quedado en la Liga. Esto quiere decir que la Deportiva tendrá que ganar sus dos eliminatorias para poder ascender, pues al quedar quinta, siempre saldría perdedora de los empates al final de la prórroga de los partidos de vuelta de sus eliminatorias, ya que en las dos rondas (si las juega) se medirá a un rival que haya quedado en una posición mejor en la Liga regular.

EL RIVAL

El Córdoba CF acabó la Liga en el segundo puesto del grupo II con 77 puntos (la Deportiva, quinta del grupo I con 64), a cinco del campeón Castellón (SDP, a 14 del RC Deportivo); obtuvo 23 triunfos, 8 empates y 7 derrotas (17-13-8 la Ponferradina); y anotó 66 goles y encajó 32 (38-26 la SDP). Su máximo realizador fue Antonio Casas con 14 dianas (SDP: Yuri 5), marcando incluso el gol del triunfo de la última fecha ante el Algeciras CF. En sus filas militan Adri Castellano, que debutó el sábado, Iván Rodríguez, que ha intervenido en 20 encuentros, aunque sólo cuatro completos, y Kuki Zalazar, titular más o menos habitual y autor de cuatro goles en el campeonato. Todos ellos jugaron en la SD Ponferradina en los últimos años.