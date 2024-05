El Astorga peleó hasta el final

Los jugadores y cuerpo técnico del Atlético Astorga a pie de campo junto a los aficionados maragatos que viajaron para animarles. AT. ASTORGA

FÚTBOL

El Atlético Astorga luchó hasta el final por hacer realidad su sueño de seguir adelante en la fase de ascenso. A pesar del marcador adverso de la ida (0-1) y de jugarse la opción de la remontada en feudo rival (Helmántico), los de José Luis Lago dejaron patente que hasta el último gramo de fuerza iban a darlo todo. Ya lo dijo el técnico en la víspera, que nadie les diera por muertos, y así lo dejaron patente aunque la falta de gol evitó que esos méritos al menos se plasmaran en un mejor marcador frente a un adversario como el Salamanca UDS que ni en la ida ni en la vuelta demostró ser superior.

No entró bien el Atlético Astorga al césped de un Helmántico con ambiente festivo. Al equipo de José Luis Lago le había tocado sufrir el empuje inicial de un oponente que rondando el cuarto de hora tuvo una muy buena cuando Fassani robó al último hombre y se plantó cerca del área chica, donde no tuvo lucidez. Sin embargo esa acción, producto de una contra con un balón a la espalda, tenía su origen en una primera llegada de los maragatos al área local, y es que el equipo leonés poco a poco iría creciendo con el balón y con un sentido muy vertical de sus ataques pondría a prueba al entramado defensivo local. Así el Atlético Astorga iría de menos a más en la primera mitad y siempre jugando de manera ambiciosa y no poco riesgo, hasta gozar de una buena para empatar la eliminatoria a tres del descanso cuando tras defender un córner Albertín montó una contra y donde el portero local Jonvi tuvo que sacar una mano arriba para evitar que su chut acabara en gol.

En el reinicio no tardaron en escucharse los pitos de una grada nada conforme con la actitud conservadora que mostraban los suyos. Dicho y hecho, el Salamanca comenzó a mirar hacia adelante. Pero se encontró a unj Atlético Astorga que plantó cara y que en los últimos 15 minutos puso contra las cuerdas a los charros. Pero le faltó el gol.