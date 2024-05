La Cultural apuesta por la continuidad del proyecto

Fútbol | Primera Federación

La idea de la Cultural es asentar el actual plan con independencia de que finalmente no se haya jugado el play off de ascenso a Segunda División. Se asegura de puertas adentro en la entidad futbolística leonesa que el camino recorrido va por el rumbo deseado. De ahí que tras la renovación del director deportivo, José Manzanera, la del entrenador, Raúl Llona, las siguientes piezas para seguir completando el puzle culturalista de cara a la temporada 2024-2025 será la renovación de un buen ramillete de jugadores, hasta más allá de una docena de futbolistas.

Tras la continuidad de Santi Samanes por lesión a finales del año pasado, lo mismo se hará con el portero Miguel Bañuz, además de otros jugadores que han destacado por su extraordinario rendimiento, pese a no hacerse con una plaza de play off de ascenso en la última jornada de Liga, en la que además el club culturalista no cumplió con su primer deber, vencer al Sestao River, que con un gol de Garai se llevó el triunfo y obró la permanencia en la categoría de bronce del fútbol español.

La ausencia alarmante de gol echó por tierra las aspiraciones de un equipo confeccionado para entrar en play off, se reconozca o no. Reforzar este proyecto es el futuro del club de Aspire. No hay que olvidar a Nico Toca, el joven mediocentro cántabro de 20 años de edad renovó por la Cultural hasta junio de 2026.