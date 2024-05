El Córdoba CF no visita El Toralín desde el 20 de febrero del 2016

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Ya hace más de ocho años que Deportiva y Córdoba CF no se ven las caras. El último duelo fue en El Toralín, igual que lo será el de este domingo a las 17.00 horas. Fue en Segunda División y coincidió con el debut de Fabri en el banquillo, un Fabri que se quitó al responsabilidad de aquella derrota 1-3, pues llevaba pocos días al mando del equipo y dijo que aquel partido aún no llevaba su sello. Fidel y Xisco Jiménez pusieron el 0-2 en la primera parte; Caiado descontó en la recta final, pero Markovic sentenció en el minuto 88. Aquel Córdoba CF venía de Primera División y se volvió a meter en el play off (no ascendería) empatando en la última jornada ante la UD Almería, marcador que unido al triunfo del Real Mallorca en Valladolid y a la derrota de la Deportiva ante el Girona FC supuso el descenso berciano a Segunda División B. Cuando la Ponferradina volvió a Segunda División, el Córdoba CF bajó a Segunda División B (2018-2019), por lo que ya no se volvieron a cruzar.