Natichu debe domar a su gente

Publicado por CORTITA Y AL PIE | ÁNGEL FRAGUAS León Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural tiene un proyecto de continuidad marcado en el libro de ruta de Natichu Alvarado, José Manzanera y Raúl Llona. La planificación está encaminada, como ha confirmado la consejera ejecutiva, con el objetivo de ascender a Segunda División, que es lo que realmente demanda la afición. Lo demás son especulaciones para maquillar lo que son componendas dirigidas para esconder la realidad y seguir dilapidando cursos deportivos y dinero, mientras unos cuantos siguen viviendo muy bien a rebufo de Aspire.

Para renovar a los Víctor García, Fornos, Barri y Bicho, sobre todo, se necesita mayor poder económico y no tirar el dinero en ciertos miembros de la grada de animación, palmeros que viven a la sombra y con un buen sueldo. Además, la Cultural debe tratar de ampliar la relación contractual con Álvaro Martínez, que tiene contrato hasta junio de 2025, al igual que Kevin Presa, dos futbolistas muy válidos para este proyecto.

Si no se obtiene un incremento económico en presupuesto, el plan de continuidad del club leonés acabará directamente en la basura.

No hay que demorar la negociación para evitar fugas en la confección de un equipo sólido. La elección de la delantera debe ser primordial. El gol es la clave. Es la inmensa laguna de una Cultural que ilusiona. De ahí que Aspire tenga que esforzarse para reforzar el ataque como exige la categoría y también toda una ciudad que sueña con volver a jugar el play off y ser parte importante del fútbol profesional. Y por mucho que se diga de puertas afuera, sobre todo por parte de Llona al recordar de forma gratuita de dónde venimos, también sería conveniente que alguien le recordara dentro del club que la Cultural que dirige tiene más de un siglo de historia y no se puede conformar con migajas de lo que ha hecho con una segunda vuelta horrorosa. Y si Natichu realmente va a ir a por el ascenso a Segunda División, que es lo que quiere todo León, debe adiestrar a su gente, empezando por el técnico riojano.