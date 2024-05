Agresión a un aficionado del Atlético Astorga en Salamanca

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Lo que parecía iba a ser una fiesta del fútbol se convirtió en una tarde para olvidar para la afición maragata que acudía el pasado domingo a animar a su equipo, el Atlético Astorga, con el reto de intentar la remontada en el Helmántico frente al Salamanca UDS.

Y todo por la vergonzosa actitud de un hincha radical del club charro que lejos de animar a su equipo se dedicó a molestar a los seguidores del Astorga, agrediendo a uno de ellos con un puñetazo en la cabeza que lo dejaba inconsciente teniendo que ser trasladado al centro hospitalario.

Identificado e incluso obligado a abandonar las instalaciones deportivas justo después de su agresión cuando el encuentro ya había concluido con empate a cero.

Precisamente el club maragato ha emitido un comunicado en el condena esta lamentable acción en un partido que discurría con normalidad sobre el terreno de juego y en las gradas.

Y detalla los hechos que acabaron con el aficionado astorgano en el hospital. Así, ya en la primera parte un aficionado radical del Salamanca UDS, identificado por su vestimenta, se dirigía a la zona delimitada para los seguidores del Atlético Astorga sentándose con un grupo de jóvenes aficionados a los que les quitó una bufanda amenazándoles con que se callaran y dejaran de animar.

Según el club al ver que los aficionados dejaron de animar un colaborador del Atlético Astorga les preguntó y estos le contaron lo ocurrido. Este se dirigió al aficionado del Salamanca recrimiándodole su actitud, montándose una pequeña trifulca hasta que los miembros de seguridad desalojaron la zona.

Una vez finalizado el partido y cuando los aficionados del Atlético Astorga se dirigían al autocar y dentro de las instalaciones dicho aficionado del club charro se dirigió, en compañía de otro, a los aficionados del club maragato, tratándole de arrebatar una bufanda a uno de ellos. Una vez recuperada por este segundo recibe un puñetazo en la cabeza y cae al suelo donde recibe una patada en la cabeza, perdiendo el conocimiento.

Ante la rápida actuación de los aficionados allí presentes se consigue que no le agredan más.

Dicho aficionado del club astorgano agredido fue trasladado al centro sanitario poniendo además la correspondiente denuncia.

Desde el Atlético Astorga lamentan los hechos y añaden que todo "fue originado por la mala información publicada a través de las redes sociales del trato recibido a la afición del Salamanca UDS en el partido disputado en La Eragudina ya que no hubo ningún incidente y se cumplió con lo estipulado por la FCSE. Las aficiones fueron delimitadas con personal de seguridad no pudiendo mezclarse entre ellas, no se permitió la entrada de cierto material como se marca en las reuniones previas y la afición del Astorga en todo momento fue respetuosa con los aficionados y jugadores del Salamanca UDS, no como se dijo en redes sociales".

Y añade "por último queremos agradecer a los aficionados del Atlético Astorga por su ejemplar actitud durante todo el partido". Por eso "lamentamos que un evento deportivo se haya visto afectado por la actitud inapropiada de algunas personas. Esperamos que se tomen las medidas necesarias para evitar que estas personas vuelvan a asistir a un campo de fútbol".