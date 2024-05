La Deportiva busca la suerte en Ancares

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Dirigentes, técnicos y jugadores de la Deportiva cumplieron ayer con la tradición y se desplazaron a Suertes, en Ancares, para llevar a cabo una comida. Luego el presidente y el capitán estuvieron pescando. Antes de todo ello había entrenado el equipo y Yeray se había tenido que retirar tras sufrir un golpe. Lo bueno fue que Dacosta se reincorporó al grupo. Y después fue Yuri el que habló ante la prensa sobre este play off, sobre su experiencia, con tres ascensos con la Deportiva en otras tantas fases, y de cómo sabe el deportivismo lo que es esto que viene a partir de ahora: «Tenemos un rival muy complicado, aunque en una fase de ascenso todos son difíciles. No sé si es por la experiencia que tengo, pero lo llevo con la mayor normalidad del mundo. La afición sabe lo que es un play off y lo que tiene que hacer en la grada. Toda la ciudad sabe jugar estos partidos. No hace falta pedir nada a la gente porque va a estar con nosotros al 100% y todos queremos ganar».

Yuri aseguró que el otro día reunió a la plantilla y le dijo que nada le haría más feliz que conseguir su cuarto ascenso con la Deportiva.

Ingresado

Andoni López sufrió un golpe en la cabeza en el entrenamiento del martes día. Tras encontrarse indispuesto en la tarde de ese mismo día, ingresó en un centro médico, donde quedó hospitalizado en observación durante 48 horas.

Yuri dijo ayer que había hablado con Andoni y que está mejor: «Tenemos que jugar por él también. ¡Ojalá podamos dedicarle una victoria porque lo estará pasando mal sabiendo que no puede jugar!».

En Córdoba

El alcalde de Córdoba colgó ayer la bandera del equipo blanquiverde en la fachada del Consistorio. Además, anunció que se iba a colocar una pantalla gigante en la ciudad para ver el partido de ida. Durante la jornada se formaron colas en El Arcángel para retirar las entradas para el partido de Ponferrada.

Tras el entrenamiento de ayer fue el ex deportivista Kuki Zalazar el que se refirió al play off y a la Deportiva: «Tiene muy buenos jugadores. Va a ser un partido muy difícil. Estuve un año ahí y puedo decir que es un afición volcada al equipo. La grada te da una sensación de agobio y como local te ayuda mucho. Es una buena afición».

Hoy está previsto entrenamiento y rueda de prensa de Iván Ania en Córdoba antes de partido de viaje hacia León, donde se concentrará el equipo.