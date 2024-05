León hace a España subcampeona

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

Nombrar la palabra Mundial Máster es hacer de de España como una de las grandes favoritas. No en vano es la que más oros acumula a lo largo de la historia del torneo. Y presencias en un podiodel que es fija. También es hacerlo de los leoneses que desde aquel 2018 en el que lograban copar la nómina de seleccionados con el título como premio siguen siendo una parte importante y decisiva de los éxitos del combinado.

el último nada menos que en la República Checa donde con cinco de los seis representantes españoles (incluido Álvarez Tejedor que ejercía de capitán) lograban hacerse con el subcampeonato. Y si dura un día más el torneo hasta con el oro.

Y eso que a pesar de una primera jornada buena, la segunda obligaba a una remontada (llegaron a ocupar la séptima posición) que los representantes españoles firmaron con sobresaliente. Hasta el punto de hacerse con la medalla de plata muy cerca de Italia.

La campeona del mundo del pasado año dejaba así patente que siempre hay que contar con ella a pesar de que el escenario, en especial los sectores de lago, no eran favorables a sus características de pesca. Pero cuando peor pintaba el panorama los españoles sacaban a relucir su mejor nivel. Y eso les permitía ascender hasta la segunda posición en la jornada final e incluso optar por momentos a un título que se apuntó Italia.

En el cuarto y último día de competición una gastroenteritis dejaba a uno de los pescadores españoles, Alberto Llanas, fuera de combate. Había que sustituirlo y hacerlo de la mejor manera posible para que la remontada iniciada en la tercera jornada pudiera culminarse.Su lugar lo ocupó el leonés y capitán Francisco Javier Álvarez Tejedor.

El reto no era otro que mantener el lugar de podio alcanzado el jueves. La tercera posición estaba bien pero para un equipo campeón eso no vale. Nada de conformismo. La plata estaba a tiro de piedra a pesar de que ese escalón lo ocupara la anfitriona República Checa. El oro estaba algo más complicado pero no imposible vista la capacidad de reacción de los españoles.

Y dicho y hecho. En una jornada con protagonismo absoluto para los pescadores leoneses (los cinco que iban a puntuar), dos de ellos iban a ser los líderes de sus sectores. Miguel Bao se apuntaba el suyo en la zona del río Moldova denominada Vltava Devil’s Stone al igual que Francisco Javier Álvarez Tejedor, en este caso en el Lago Kvetonov.

A pesar del contratiempo con la enfermedad de Llanas sus compañeros lo estaban dando todo. Y de qué manera. Pablo Castro Pinos era además tercero en otro escenario menos propicio como el Lago Lipno y además en bote.

Luis Nieto repetía ese peldaño en el río Moldava en el tramo Vltava Vyssi Brod. Completaba la actuación Juan Carlos Castro con el puesto 15 en la zona de Vltava Rozmberk. No fue su mejor día pero el leonés lo salvó con su clase.

Al final subcampeonato del mundo para España que sigue sin bajarse del podio. En el apartado individual Pablo Castro Pinos ‘el bombero’ se quedaba cerca de las medallas con una notoria sexta posición y 18 plazas en el cómputo de todos los sectores. Luis Nieto con 31 finalizaba 19º justo un escalón por delante de Juan Carlos Castro (32) y dos de Miguel Bao (33).

Alberto Llanas era el 43º mientras que Francisco Javier Álvarez Teledor que sólo compitió en la última jornada sustituyendo al propio Llanas 61 (al no hacerlo todos los días recibe una penalización en cuanto a puestos).

Siempre en el podio El combinado nacional se ha convertido en un asiduo en el cuadro de honor del campeonato

Gran remontada La segunda jornada mostraba a España en la séptima posición... y acabó segunda en la final

Cinco leoneses de seis convocados. Salvo el aragonés Alberto Llanas la selección española máster de salmónidos mosca tuvo nada menos que cinco leoneses. Junto al capitán Francisco Javier Álvarez Tejedor volvieron a llevar a España a un lugar de privilegio Pablo Castro Pinos, Juan Carlos Castro, Miguel Bao y Luis Nieto.

Sobresaliente remontada. Aunque la primera jornada fue favorable, España se complicó la vida en la segunda en la que los internacionales españoles se vieron frenados por los sectores de lago para caer a la séptima plaza. Tocaba remontar. Y aunque enfrente tenía selecciones poderosas la calidad de los pescadores españoles con dominio de los leoneses permitió que los méritos se convirtieran en plata.