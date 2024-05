La Cultural prescinde de Aarón Rey para su proyecto 2024-2025

Publicado por M. ÁNGEL TRANCA León Verificado por Creado: Actualizado:

A una renovación, una baja. Si el miércoles la Cultural anunciaba la renovación del lateral venezolano Víctor García menos de 24 horas después el club informaba de la marcha de Aarón Rey. En este caso al no renovarle el contrato que expiraba el 30 de junio de este año.

Un adiós que no va a ser la único tras bajar el telón a la Liga por parte del club leonés. En el caso de Aarón, el jugador gallego deja de vestir la camiseta culturalista después de una temporada en la que ha jugado nada menos que 33 partidos, de los que 18 de ellos fue como titular.

Unos números que podrían apuntar a la continuidad aunque desde la entidad futbolística, y a pesar de reconocer la calidad del ferrolano, se considera que en el proyecto para el próximo ejercicio no es suficiente, en mayor medida por la irregularidad que el jugador ha atesorado a lo largo de la Liga.

Sabido ya que los dos cedidos, Luis Bilbao y Fabio tampoco continuarán Aarón Rey ha sido el siguiente en conocer la postura del club leonés. Eso sí, la apuesta por la continuidad del bloque no hace presuponer una revolución en una plantilla en la que sin duda alguna la prioridad pasa por encontrar delanteros con olfato de gol. La faceta goleadora no ha estado a la altura deseada a lo largo del campeonato y eso ha lastrado a un equipo cuyas líneas maestras no variarán mucho para el próximo ejercicio.

En el caso de Aarón Rey y a pesar de que Raúl Llona ha contado con él en buena parte de los partidos su rendimiento no ha convencido del todo para ofrecerle la renovación. Una baja en la que la Cultural ya trabaja para poder reemplazarla. Y con un mercado por analizar.

David Pérez no renueva con el Júpiter Leonés

El Júpiter, filial de la Cultural, tendrá nuevo entrenador la próxima temporada. David Pérez, que esta campaña había dirigido al plantel leonés, no seguirá. El club ha decidido no renovar al técnico turolense que precisamente dirigía el pasado 26 de mayo su último partido al Júpiter perteneciente al play off de ascenso a Segunda Federación y que a pesar de acabar con triunfo del filial de la Cultural no le permitía seguir adelante en la fase tras caer en ida ante el Tordesillas por 0-5.