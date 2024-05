Todos los ánimos y apoyos suman

Publicado por RedacciónFrancisco Otero Verificado por Creado: Actualizado:

Todo apoyo y ánimo son bienvenidos en un momento como éste. El alcalde de Ponferrada, Marco Morala, la concejala de Deportes, Eva González, y el presidente de la SD Ponferradina, José Fernández Nieto, estuvieron este jueves por la mañana en el vestuario del equipo blanquiazul para transmitir a la plantilla y cuerpo técnico un mensaje de apoyo y confianza. «Yo tengo experiencia en play offs, pero yo no juego», contestaba entre risas el presidente, que puntualizaba lo que es este tipo de partidos: «Totalmente distinto a la Liga regular y lo anterior no tiene nada que ver. El Córdoba CF es muy fuerte, pero nosotros también somos fuertes y vamos a intentar lucharlo y eliminarlo. Aquí no hay ningún favorito».

El alcalde se mostró cauto, pero con dosis de mucho optimismo o al menos es lo que parecía transmitirle a su plantilla, también quizá porque es él así. «La Ponferradina es experta en ganar play offs. Dentro de esa experiencia previa y con una afición volcada, me siento sin duda optimista, pero esto hay que trabajarlo, jugando cada partido. La Deportiva es un ejemplo magnífico para Ponferrada, la enseña de la ciudad y de la comarca», dijo el regidor, que también anunció que en estos días se pondrá la bandera de la Deportiva en la fachada del Ayuntamiento.

«‘TAMO BIEN’»

Andoni López pasaba en el día de ayer más pruebas para determinar si se le podía dar el alta tras el ingreso en el Hospital de la Reina por el golpe sufrido en la cabeza en el entrenamiento del martes. El lateral izquierdo, que se perderá el partido de ida contra el Córdoba CF, tranquilizaba en las últimas horas a la gente con una foto suya en la cama del médico y un escueto mensaje: «‘Tamo’ bien».

Además de Andoni, ayer tampoco entrenó Yeray, que parece que no será titular el domingo tras el golpe sufrido en el entrenamiento del miércoles. Juanfran ha hecho muchas pruebas en los últimos días y salvo Prieto y Carrique, no ha dejado ver que nadie tenga e puesto asegurado. Hasta probó con Dacosta de extremo zurdo. Lancho y Kevin Sibille podrían jugarse una plaza en el once, o mismo que Igbekeme y Pol Llonch. Ernesto Gómez podría ser una de las novedades y en el hueco de Andoni, Nil Jiménez o Ale Díez. En verano decían los especialistas que Lancho venía para el lateral izquierdo, pero en la Deportiva ni ha jugado ni ha entrenado ahí...

Venta de entradas. En la jornada de ayer se empezaron a vender las pocas localidades de las que dispone el club para los aficionados en general. Y es que entre los socios que hay y las que se ponen a disposición del club visitante, grosso modo no superan las 500 para el resto del público. Y de ellas ya casi se despacharon ayer la mitad. Si responden los socios, se espera casi un lleno. 3.200 ya han pasado por las oficinas a comprar las suyas. Al tenerlas aseguradas, apenas se han formado colas. Además, hay que tener en cuenta que hay sobre 500 Protectores que no pagan nada para acceder este domingo al estadio.

Quizá sea un error comparar temporadas y fases de ascenso. La Deportiva no siempre llegó en las mejores condiciones a disputarlas. Y las sensaciones que tiene la gente ahora con respecto al equipo no son buenas, pero no eran mejores en el 2006, cuando en el último mes y medio se cayó ante un Deportivo Alavés B que bajó; se perdió 6-0 en Durango a principios de mayo ante otro que descendería; se logró la clasificación con un pírrico empate en Zalla ante otro equipo que bajó; y se perdió el último choque ante la Unión en casa. Un triunfo, cuatro empates y tres derrotas en las últimas ocho fechas. Y encima el primer rival del play off, el mejor de la categoría... El final de la historia ya lo conocen.

El Córdoba llega este viernes a León

El Córdoba CF entrenó ayer por última vez en su estadio y finalmente es hoy cuando viaja en AVE a León, donde entrenará esta tarde y mañana. Lo hará en el Área Deportiva de Puente Castro.

No contará Iván Ania para el partido del domingo con el central José Carlos Martínez, pero sí se ha recuperado el lateral izquierdo Calderón, que apunta a titular. «Esta semana, simplemente sabiendo lo que nos estamos jugando, el jugador lo vive de manera distinta. Hay que darle la mayor normalidad posible, pero está claro que estoy viendo los entrenamientos y se ve una intensidad mayor. Se ve que el jugador es consciente de lo que nos estamos jugando», dijo el oventense. El preparador del Córdoba CF fue cuestionado por el hecho de que si su equipo no encajaba ningún gol en el play off, asciende: «Con este formato de play off está claro que nos sirve, pero tenemos que ir a ganar»

De cara al partido, el pabellón Vista Alegre de Córdoba contará con una pantalla gigante para ver el partido. En las últimas horas el alcalde de la ciudad y el CEO del club se mostraron esperanzados con poder regresar al fútbol profesional, aunque puntualizaron que un play off es diferente a la Liga y que las fuerzas se igualan.

Jesús Panadero (ex jugador de la Deportiva): «Lo más bonito que me ha pasado ha sido en la Deportiva»

Recientemente hubo un jugador apellidado Panadero en la Deportiva (Gaspar), pero el que cualquier seguidor blanquiazul que no sea demasiado joven recuerda es Jesús Panadero Márquez, el principal goleador que tuvo el equipo berciano en el primer lustro de este siglo junto a Aiert Derteano y a Alejandro Suárez. Alejado del fútbol, a Jesús Panadero, ‘Panaka’ como le llamaban en el equipo, le dejó huella la Deportiva. Este cordobés de 45 años vive esta eliminatoria de un modo especial. Su nombre tiene un sitio en la historia de la SD Ponferradina por ser el autor del último gol oficial del equipo en Fuentesnuevas y del primero también oficial en El Toralín, porque el primero absoluto, en el amistoso de inauguración, lo metió Juanfran García con el RC Celta, hoy entrenador de la Deportiva. La semana que viene es posible que se vean en El Arcángel: «Abandoné el fútbol del todo. Sólo sigo a la Deportiva desde la distancia a través de las redes sociales y por amigos de Ponferrada. Mis sentimientos por la Deportiva son los que mandan y lo que deseo es que venga aquí y gane. Creo que ha llegado compitiendo a la última jornada, mientras que el Córdoba CF ya estaba relajado por su anterior clasificación. Igual le puede beneficiar. Muchas veces no ascienden los que han acabado en mejor posición y aquí se recuerda mucho cuando subió el Córdoba CF a Primera División tras acabar la Liga séptimo. El objetivo de la Deportiva era el play off y se logró la clasificación. Ha tenido altibajos y cambio de entrenador, pero creo que va a salir reforzada a play off».

Panadero recuerda con cariño su etapa en El Bierzo: «Yo tampoco he estado en tantos equipos. Los que tiran son los sentimientos y lo más bonito que me ha pasado ha sido en la Deportiva: el calor humano. Para mí eso es importante y me marcó la vida. Tengo muchas ganas de ir a Ponferrada y disfrutar un partido en El Toralín, pero con el trabajo no podré ir a la ida, si bien mi corazón estará allí. Ya tenía el viaje planeado, pero al final no va a poder ser. De todos modos, voy a intentar ir al de vuelta aquí y animar para que gane nuestra Deportiva. Para mí el recuerdo de mi paso por allí es magnífico. Si he dejado huella en algo, mucho mejor. Yo di todo lo que pude por esa camiseta y le deseo a los que estén ahora toda la suerte para que nos lleven al éxito».

El ex delantero deportivista incidió en la idea de poder estar el domingo que viene en El Arcángel: «Me encantaría estar en la vuelta con mi bufanda de la Deportiva y saludar al presidente y a la gente que aún queda de aquéllas».

Panadero, que jugó marcó 27 goles en 78 partidos con la SDP, repartidos en tres temporadas, habla del ambiente que hay en su ciudad: «Córdoba es grande y tiene mucha afición. Está volcada y lo veo por mis familiares. Yo les digo que quiero que ganen los míos: la Deportiva».

El que fuera jugador blanquiazul no quiso olvidarse de mandar el pésame a la familia deportivista y a la de Jesús Tartilán por el fallecimiento de éste hace dos meses.

Jesús Panadero, celebrando un gol en la Liga 2000-2001. DE LA MATA

TEMPORADA PARTIDO PREVIO

1945-1946 Deportiva-Club Turista 0-0

1953-1954 San Martín-Deportiva 1-2

1957-1958 Deportiva-Unión Castilla 8-0

1963-1964 Deportiva-G. Medinense 5-1

1965-1966 Deportiva-Hullera 5-1

1966-1967 La Bañeza FC-Deportiva 4-6

2004-2005 Mirandés-Deportiva 4-0

2005-2006 Deportiva-Salamanca 0-1

2007-2008 Deportiva-Barakaldo CF 2-3

2008-2009 R. Sociedad B-Deportiva 1-3

2009-2010 Zamora CF-Deportiva 1-0

2011-2012 Deportiva-Guijuelo 2-2

2018-2019 Unión Adarve-Deportiva 1-3

2023-2024 Deportiva-Teruel 1-1

Sin autobús. La empresa que lleva el autobús que traslada a la SDP a los partidos no dispondrá de él para llevar al equipo este domingo al estadio, al encontrarse de viaje con los seguidores del Real Madrid que van a la la final de la Copa de Europa a Londres. A sí que la Deportiva buscará otro autobús de otra empresa para que toda la plantilla vaya junta al estadio y también para ir la semana que viene a León a coger el AVE rumbo a Córdoba.

De cara a la vuelta. El Córdoba CF enviará a la Deportiva sobre 700 entradas para el partido de vuelta a un precio de 20 euros cada una. La entidad blanquiverde ya ha vendido más de 13.000 localidades para ese choque (más de la mitad del aforo), agotando las entradas de ambos fondos

Expectación. Más de un docena de medios de comunicación seguirán al Córdoba CF en El Bierzo este domingo.