Alba Sánchez retoma el pulso al Nacional en el circuito de Calafat

Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León

Después de las citas de Castelo Branco y Miranda de Ebro, el Campeonato de España de Rallycross llega este fin de semana a Calafat. La prueba catalana hará de ecuador de la temporada con dos citas más para después del verano, completándose un total de cinco carreras. Y Alba Sánchez llega en plena lucha por la parte alta de la clasificación.

La piloto leonesa completó con éxito las dos primeras citas, consiguiendo un tercer y quinto puesto respectivamente. Puestos que le han permitido situarse cuarta del campeonato con un total de 33 puntos, empatada con Sergio Bello y a nueve de Gorka Eizmendi.

Calafat es una de las pruebas esperadas por la integrante del OnlyFans RX Team, que espera desenvolverse mejor en las condiciones del trazado catalán. La tierra ha sido el gran hándicap en las dos primeras pruebas y Calafat, a pesar de tener un 56% de esta superficie, el terreno es mucho más compacto. Un suelo más similar al del circuito de Valencia de Don Juan, donde Alba pudo probar el Hyundai i20 N5 antes de la cita en Miranda.

Por contra, este fin de semana habrá más coches en pista que en las dos pruebas anteriores. Un total de nueve unidades N5 formarán parte de la categoría Super RX. Al igual que en Castelo Branco y Miranda de Ebro, la actividad se concentrará durante las jornadas del 1 y 2 de junio.

ALBA, ILUSIONADA

«Ya tengo ganas de subirme al Hyundai i20 N5 de nuevo. Ha sido otro mes de parón que ha sido largo, aunque he tenido algunas competiciones desde el asiento de la derecha, y entre ellas la prueba de casa. Nunca he estado allí pero s me han hablado de el circuito las condiciones del circuito, y creo que me van bien».

«Si me dicen a principio de año que iba a llegar cuarta al ecuador de la temporada, me costaría creerlo. Pero así es».