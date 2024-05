El Ademar mira de reojo a la Copa

Publicado por M.Á. TRANCA/Á. FRAGUAS León Verificado por Creado: Actualizado:

Europa parece tan lejos pero tal vez no lo esté tanto. El Abanca Ademar no desespera con la opción de poder disputar el próximo ejercicio la competición continental. Siempre a través de una invitación por parte de la Federación Europea EHF una vez que su quinto puesto final en la Liga no se lo permite a día de hoy.

La Copa y lo que hagan sus protagonistas va a marcar la opción de que el sueño siga vigente o se esfume por completo. Con el Barcelona como claro favorito para apuntarse un nuevo trofeo sólo la opción de que un equipo que no haya quedado por encima de los de Daniel Gordo en el campeonato liguero se meta en la final supondría despedirse de esa posibilidad.

Logroño o Granollers lo tienen en su mano. Y ahí radica la esperanza de los ademaristas ya que si el Barcelona gana el trofeo sería el finalista el que lograra la plaza. Pero si este ya la tiene la opción leonesa cobraría algo más de fuerza.

Eso sí, siempre y cuando la Federación Europeo de Balonmano decida otorgarle una de esas invitaciones que reparte cada temporada para disputar la segunda competición continental. El club va a solicitarlo pero nada sería posible si el puesto de finalista es para un club situado al final de la Liga por debajo de los leoneses. Toca esperar y cruzar los dedos para que esa opción no sea factible y con ello para que el Abanca Ademar pueda abrazar la opción de regresar a un torneo continental, una meta que esta campaña no ha sido factible por la clasificación en la Liga Asobal y que tampoco lo será por presencia en la Copa del rey cuya fase final no va a poder disputar.

La temporada no ha sido mala pero existen pocos billetes para Europa a través de las competiciones nacionales y toca así mirar otras posibilidades.

Punto y final a la temporada

El Abanca Ademar celebró su cena de final de temporada en la Finca Valdemora de La Bañeza, donde reunió la familia ademarista a la directiva, la plantilla, el cuerpo técnico, los medios de comunicación y todas las empresas que colaboran con el club. El presidente Cayetano Franco agradeció su apoyo y recordó que son una parte muy importante para dar estabilidad al proyecto. En este sentido, reclamó un esfuerzo mayor de las instituciones para avanzar en la confección de un equipo competitivo. Las buenas intenciones por parte de todas las fuerzas vivas que tiran por hacer el mejor Ademar según el alcance que den los recursos recibidos por parte de los que conforman la familia del Abanca Ademar caracterizó la agradable velada de fin de temporada.