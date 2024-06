El ascenso para la Ponferradina se pone más difícil todavía

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Más cuesta arriba todavía. La Deportiva tendrá que ganar en Córdoba y hacerlo al menos por un gol en 90 minutos por dos en 120 o antes para poder superar la primera eliminatoria de la fase de asenso a Segunda División y tener la oportunidad de jugar la definitiva. El equipo de Juanfran perdió 0-1 ante el Córdoba CF en un partido muy igualado, con pocas ocasiones de gol y que acabó decidiendo un defensa en una acción de balón parado muy mal defendida por el conjunto blanquiazul. Además, el tanto llegó nada más comenzar la segunda parte y a partir de ahí la Deportiva apenas encontró cómo meterle mano a la defensa de un equipo férreo y disciplinado como el Córdoba CF, que sólo concedió una clara de Ale Díez.

Juanfran dio la alternativa en el once por primera vez a Álex Costa, un jugador que llegó en enero para jugar en el filial. De igual modo, Ernesto Gómez jugó de inicio y también lo hizo Yeray, mientras que Ale Díez ocupó el lateral izquierdo ante la ausencia de Andoni López. Nil Jiménez, jugador específico de ese puesto, empezó en el banquillo, igual que Longo, Yuri, Dacosta, Josep Cerdà y Pol Llonch.

Fue un partido muy igualado y muy trabado, con demasías interrupciones por faltas. Hasta 46 pitó el colegiado. Un encuentro de pocas ocasiones en el que ganó el que estuvo más certero y venció casi de la única manera que parecía que se podía ganar: en una acción de balón parado.

Los dos jugaron con el mismo esquema, se mantuvieron pertrechados atrás, sin dar opciones al rival y con una presión alta. La Deportiva usó bastante el juego directo e Igbekeme destacó en la construcción y en la recuperación de balón.

El cuadro cordobés empezó cargando el juego por la izquierda, aunque sus primeras acciones de peligro llegaron en ataques por la derecha. El hecho de que Carrique viese una amarilla en el minuto 21 parecía complicar las cosas, porque Adilson percutía por esa zona. Fue éste jugador el que protagonizó el primer remate en el minuto 12, que no llevó mayor peligro. Respondió la Deportiva con un balón al área para Ernesto, que controló mal. Éste jugó por la izquierda y Yeray por la derecha, ambos a pierna cambiada. Borja Valle también remató sin acierto el primer saque de esquina de su equipo.

Superada la media hora una recuperación de Clavería sirvió para que Borja Valle recibiese en el área y su tiro daba en un rival y se marchaba a córner. Aunque en el minuto 33 llegó la que hasta ese momento era la ocasión más clara del duelo y era para el Córdoba CF. Prieto salvaba un mano a mano con Carracedo. Lapeña también remató sin peligro, igual que Albarrán. Pero la Deportiva también tuvo su ocasión clara, ya en el último minuto. Álex Costa, que fue de menos a más, ganó un balón por arriba, le quedó el cuero a Ernesto y su remate se fue fuera por nada.

El segundo período no cambiaba nada de inicio. Los dos equipos se mantenían fieles a su idea, pero sólo tres minutos después de que el árbitro hubiese ordenado reanudar el juego, una falta lateral desde zona de medios de la Deportiva la colgó al área, al segundo palo, el cuadro cordobés, hubo un primer remate al larguero, otro a bocajarro que sacó Andrés Prieto, pero en el tercero ya no hubo nada que hacer. Albarrán, el lateral derecho, abría la cuenta para su equipo y la defensa de la Deportiva quedaba con esa expresión de no saber qué había pasado ni cómo.

El gol afectó a la Deportiva. Si ya le estaba costando llegar al área con peligro, aún le costó más en la segunda parte. El equipo cordobés dio un pequeño paso atrás y aún dejó menos espacios. Aun con todo, Ale Díez dispuso del empate en un remate a la media vuelta que sacó Carlos Marín. Y Ernesto acabó embocando el cuero en el portal visitante, pero el árbitro ya había señalado antes fuera de juego.

Con la entrada de Dacosta por Álex Costa, el equipo pasó a un 4-4-2 con Ernesto y Borja Valle en punta. Luego entraron Cerdà y Longo, que estuvieron grises. Y Yuri lo hizo ya sin tiempo para nada.

Se precipitó mucho la Deportiva, que no encontró huecos ni por fuera ni por dentro. E incluso el equipo califal acabó mejor, con un pase de la muerte de Leiva al que no llegó Toril en el minuto 85.

Un remate flojo de cabeza de Carrique en falta colgada por Clavería puso el punto final y la sensación de que está muy difícil. El domingo a las 20.00 horas, la resolución en El Arcángel.

Además del empate a dos goles del sábado entre el filial del RC Celta y el Málaga CF, ayer el Barcelona Atlètic remontó en Ibiza y se impuso 1-2, mientras que en Ceuta, igualada a dos goles entre el quipo local y el Club Gimnàstic. Por tanto, nadie ganó en casa.

YA HAY 34 EQUIPOS

Poco a poco coge forma la Primera División RFEF de la temporada 2024-2025. Ayer se sumó a la misma el Amorebieta, que descendió de Segunda División tras perder en Anduva. Y desde Segunda División RFEF ascendieron Betis Deportivo Balompié, Barakaldo CF, Zamora, Marbella FC y Yeclano Deportivo. Numancia, Pontevedra y UD Logroñés se quedan en la cuarta categoría.

Álex Costa debutó como titular y su actuación fue de menos a más, aunque estuvo muy marcado por la zaga cordobesista. ANA F. BARREDO

