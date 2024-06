La Cultural tira a la basura el plan director de su cantera

La Cultural da un volantazo a la forma de gestionar su cantera. Tira a la basura el plan director ideado por Felipe Llamazares, que aseguró que el crecimiento del club debía partir de la fortaleza del fútbol base. "Es donde hay que poner los cimientos para que la sociedad deportiva funcione. Hay que tratar de ser la imagen y representación del fútbol de toda la ciudad. El objetivo es convertir a la Cultural y Deportiva Leonesa en el referente del fútbol español de desarrollo de cantera, formación e implicación social en su entorno socioeconómico», afirmó el director general de la Cultural hace casi diez años.

«No podemos depender de las instituciones. Hay que rentabilizar el club comercialmente. Buscamos el futuro a medio y largo plazo. Quiero poner el sentido común empresarial. Tenemos que aprovechar las sinergias entre personas y empresas comprometidas en favor de la Cultural. El fútbol es un deporte que tiene facilidad para vender el producto y es lo que buscamos con la Cultural", dijo Llamazares en aquel momento.

El director general de la Cultural prometió para la pasada temporada 2022-2023 y esta que acaba de concluir «12 canteranos o más con ficha en el primer equipo y varios de ellos en el once titular».

En el curso anterior sólo Percan en la lista que vendió Llamazares hace cinco años y en la presente, que ya concluyó para la Cultural, una vez más sólo otro leonés, Rodri Suárez.

Pues bien, nada de nada se ha cumplido de su libreto del plan director. Eso sí, gastos y más gastos. Jugadores a tutiplén de fuera de León para una cantera leonesa menospreciada y vilipendiada a más no poder. Juveniles y futbolistas para el filial del Júpiter Leonés llegados de fuera de León y en muchos casos procedentes de otros países, que han vivido a cuerpo de rey para ofrecer un rendimiento que hubiera llevado al filial al descenso a Regional antes de incrementarse el número de equipos por parte de la Federación. Plantillas del Juvenil A y Júpiter con la mayoría de sus jugadores de fuera, con un gasto descomunal en alojamientos y nóminas sin ningún tipo de beneficio deportivo y de aportación al primer equipo de Raúl Llona, con lo que el club volverá a echar mano del producto leonés cuando el dinero se necesita para cubrir otras necesidades. Como lo son traspasarlo al equipo culturalista de baloncesto que subió a LEB-Plata, para que de 150.000 euros de presupuesto del básket de EBA se pase al medio millón aproximadamente.

En fin, que la cantera de León vuelve a tener protagonismo, justo cuando no hay dinero para la base. Vuelve a suceder lo de siempre. A los futbolistas de León les tocará defender al equipo de su tierra por amor al arte y... a sus colores. Lo dicho, el plan director va a la basura.

Y la misma regla para los entrenadores de León. No ha habido ningún respeto con los técnicos de la tierra. No tenían el nivel para dirigir al filial ni al juvenil. Pero ahora que no hay ese dinero que sí se dio a los Israel Martínez, David Pérez y otros, se echará mano de los que no daban el nivel. Eso sí, a precio de saldo. Volantazo a la gestión de la cantera. Y no es el único caso. Hay más.