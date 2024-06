El último momento para jugarse el todo por el todo al tener que remontar la eliminatoria

Publicado por F.R.O.C. León Verificado por Creado: Actualizado:

Dijo Juanfran el domingo al acabar el partido de ida que estaba contento con el esfuerzo del equipo y que no había que tocar muchas cosas para la vuelta. ¿Se referiría a la forma de jugar o a la alineación? Lo cierto es que no hizo mucho peligro la Deportiva en el choque, como tampoco el rival, pero éste ganó y la Ponferradina está obligada a marcar al menos dos goles para pasar la eliminatoria. Es matar o morir y aunque no haya que precipitarse porque quedar 90 minutos y el gol puede llegar en el 1 o en el 90, y todos esos clichés del fútbol que ya sabemos, es el todo o nada, el día de tomar riesgos y si hay que morir, hacerlo con las botas puestas... con las botas de Yuri. Quizá no esté para grandes trotes, pero sigue siendo el máximo goleador de un equipo que tiene una capacidad goleadora escasita. Y Yuri, como siempre ha dado resultado, ha sido de cara, de inicio, no saliendo de revulsivo. Así que si tiene que explotar Yuri y si tiene que explotar el equipo, sólo queda una oportunidad.

Tras la jornada de descanso de ayer, Deportiva y Córdoba CF vuelven hoy a los entrenamientos.

APUNTADOS

No va a agotar la afición de la Deportiva las 700 entradas enviadas por el Córdoba CF a El Toralín, pero tampoco van a ser cuatro gatos los blanquiazules que se den cita en El Arcángel para ver lo que esperan que sea una gesta. Entre las entradas compradas en las oficinas del estadio y las aseguradas en los viajes de la Federación de Peñas se superaron ayer los 125 aficionados.