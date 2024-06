Alicante, el espejo en el que mirarse

La última remontada de la Deportiva en una eliminatoria fue ante el Cornellà en el play off de ascenso del año 2019. ANA F. BARREDO

No tocaba remontar y además era un partido de ida, pero el ambiente estaba en contra y el favorito era el rival. El último partido de la Deportiva fuera de casa en un play off lo jugó en Alicante ante el Hércules. Con todo en contra, la Deportiva dio un recital y se puso 0-3, para acabar ganando 1-3. No se parece aquel equipo ni la plantilla a los actuales, pero ése ha de ser el ejemplo que lleve la Ponferradina a Córdoba para intentar hacer la machada. Desde luego que tendría que hacer el partido de la temporada para pasar a la final. Además, necesita lograr dos goles como mínimo, cosa que en el presente curso ha realizado dos veces fuera y pocas más en casa. Y le toca remontar a domicilio, cosa que nunca ha logrado en toda su historia.

Desde la fundación de la Deportiva, el equipo blanquiazul ha superado diez eliminatorias remontando en partidos de competición nacional federada. Pero todas han tenido un denominador común: siempre lo hizo en casa tras perder a domicilio. Las más recientes son las de las fases de ascenso a Segunda División del 2012 ante Real Jaén y Lucena CF y del 2019 contra el Cornellà. En todos los casos cayó 2-1 en la ida fuera de casa. Pero lejos de su campo nunca ha remontado, por lo que tiene que hacer historia para pasar. En todos los volteos de eliminatorias la SDP levantó uno o dos goles de desventaja. En play off, además de hacerlo contra el Real Jaén, también remontó contra otro andaluz: el desaparecido CD Almería. Tras perder 2-0 en la ida, ganó 6-3 en la vuelta en 1967. Además de estos diez partidos, la Deportiva igualó también en casa sendas derrotas coperas ante Real Ávila y Zamora en la Copa del Rey de las temporadas 1987-1988 y 1993-1994. En el primer caso cayó eliminada a penaltis, mientras que en el segundo superó a su rival en la tanda.

CAMBIO DE HORA

La RFEF anunció en la mañana de ayer que el partido de vuelta de semifinales del play off de ascenso a Segunda División entre el Córdoba CF y la SD Ponferradina varía su horario. El mismo se retrasa quince minutos, por lo que arrancará a las 20.15 horas.

En la capital cordobesa hay tanta confianza en el entorno sobre que el equipo va a eliminar a la Deportiva, que ayer se debatía sobre la idoneidad del horario del partido de la final en casa en relación con la temperatura y la coincidencia con otros eventos que habrá en la ciudad.