Ducati confirma lo que era un rumor 'a gritos', la llegada de Marc Márquez

Madrid, 5 jun (EFE).- El fabricante italiano Ducati, con sede en la localidad de Borgo Panigale, ha hecho oficial, mediante una escueta confirmación en su cuenta de la red social X, la llegada del español, ocho veces campeón del mundo, Marc Márquez a partir de 2025, con un contrato de dos años.

Así, Ducati ha anunciado en su cuenta de la red social X: "Aquí vamos, ¡Ya es Oficial! @marcmarquez93 se unirá al #DucatiLenovoTeam con un contrato de dos años junto a @peccobagnaia ¡para las temporadas 2025-2026!¡Benvenuto, Marc! #ForzaDucati"

Lo cierto es que tras el anuncio el domingo por la tarde del fichaje de un 'decepcionado' Jorge Martín por el otro fabricante italiano de MotoGP, Aprilia, quien con un video en Instagram y Tik Tok presentó a su nuevo piloto para las dos próximas temporadas, las piezas del 'puzzle' ya estaban encajadas, aunque no a gusto de todos, ni de la mejor manera.

Jorge Martín, líder en la clasificación provisional del mundial 2024, llegó a Mugello el pasado fin de semana para conocer, en primera instancia, la noticia de que él era el elegido para ocupar la plaza del italiano Enea Bastianini a partir de 2025, pero esa confirmación se 'torció' durante el fin de semana.

Es muy probable que las 'contundentes' declaraciones de Marc Márquez, quien taxativamente aseguró que no iría a ningún equipo Ducati que no fuese el oficial, tuviesen su peso en la decisión de los dirigentes del equipo de Borgo Panigale, al que no le quedó más remedio que 'echar marcha atrás', algo que no gustó absolutamente nada a Jorge Martín.

Pasó el fin de semana, concluyó el gran premio y los acontecimientos se precipitaron en muy poco tiempo, pues el mismo domingo por la tarde, a las 18 horas, Aprilia dijo que tenía que hacer un anuncio importante, y lo hizo con un vídeo en el que se veía al máximo responsable deportivo de competición, Massimo Rivola y a Aleix Espargaró, quien anunció su retirada de la competición al final de la actual temporada, abrir la puerta a su 'flamante' fichaje, Jorge Martín.

Y resultó fácil porque Aleix Espargaró y Jorge Martín, que son muy buenos amigos y ambos residentes en Andorra, en donde se entrenan juntos, también comparten el mismo representante, Albert Valera, así que 'blanco y en botella'.

No se puede negar que la primera opción, desde hace años, para Jorge Martín era vestir el rojo de la fábrica Ducati, pero tras la 'traición' perpetrada en Mugello, todos los acontecimientos se precipitaron y Jorge Martín dio el paso que seguramente no quería dar, pero que le 'encumbra' a un equipo oficial a partir de 2025, desde donde espera poder pelear por el título que en 2023 se le escapó por muy poco y en el que en 2024, por ahora, es el líder.

Por otra parte, la satisfacción de Marc Márquez queda también patente, a las primeras de cambio, con el vídeo que sube a su cuenta personal de la red social X, en el que muestra unas manos, colocando la carpeta de un contrato en el que al abrir la misma se puede ver un folio con los colores de Ducati y el dorsal 93.

El objetivo se ha cumplido, aunque qué duda cabe que, como Jorge Martín, Marc Márquez también contaba con dos y hasta tres opciones, como él se encargó de decir en no pocas ocasiones, para la próxima temporada.

Sin embargo, ésta, la llegada de Marc Márquez a Ducati como piloto oficial, es el mejor escenario que se le podría plantear al ocho veces campeón del mundo, que ya ha tirado demasiado tiempo, cuatro años entre lesiones y falta de rendimiento de su anterior moto, la Honda, y que no está para perder más.

Y esto someramente, pues se podría ahondar en los 'dimes y diretes' de todo lo acontecido, pero el resumen rápido y conciso es éste y a él, obviamente, hay que unir la decisión de Ducati.

Los máximos responsables de Ducati tenían muy claro, como así han demostrado, que no podían dejar escapar a otra marca ni a su actual campeón, 'Pecco' Bagnaia, al primero que renovaron, ni al ocho veces campeón del mundo, por razones obvias, y es que al 'enemigo' es mejor tenerlo en casa que fuera.

Márquez ha demostrado en apenas seis carreras, con una moto del año pasado, que es un rival a tener muy en cuenta y en Ducati se han dado cuenta, muy a su pesar, que aunque les unía un 'cariño especial' a Jorge Martín, piloto Ducati desde que subió a MotoGP, dejar marchar a Marc Márquez después de haber llegado y demostrar lo que ha demostrado, era un precio muy alto como para pagarlo.

Marc Márquez es tercero en la clasificación provisional del mundial, por detrás precisamente de Jorge Martín y de 'Pecco' Bagnaia y cada carrera que pasa queda más claro que ellos van a ser los principales contendientes, por no decir los únicos, en la lucha por el título mundial de MotoGP en 2024.

Juan Antonio Lladós