Morala: «Ponferrada nunca se rinde»

La Deportiva tendrá apoyo en El Arcángel, aunque entre más de 21.000 personas serán pocos para internar que se les oiga a la hora de alentar a su equipo. Para los que no puedan acudir Córdoba está la solución de la radio y de la tele. El alcalde de Ponferrada, acompañado por la concejala de Deportes y el director general de la SD Ponferradina anunciaron ayer en una comparecencia conjunto que se instalará una pantalla gigante este domingo en el boulevard Juan Carlos I para ver el encuentro. Habrá ambientación previa del disk jockey Albert Novo desde las siete de la tarde del domingo. Si lloviese, se trasladaría la infraestructura al pabellón José Arroyo de Flores del Sil.

Marco Morala mostró ayer más optimismo que cualquier otro aficionado sobre que la Deportiva pueda remontar la eliminatoria en el estadio cordobés: «Ponferrada nunca se rinde y la Ponferradina nunca se rinde. Es un reto apropiado para un berciano, a los que no nos asustan estas cuestiones. Desde el realismo, hay que ser siempre optimista, porque forma parte del ADN berciano y del ADN de la Deportiva. Esto es una muestra más del apoyo real y decidido del Ayuntamiento y de este equipo de gobierno a la Deportiva, que hemos demostrado con anterioridad y seguiremos demostrando».

Tanto Morala como sus compañeros de corporación no podrán estar en Córdoba a causa de las elecciones europeas, pero sí verán el partido o al menos parte de él en el emplazamiento de la pantalla gigante.

Eduardo Domínguez agradeció desde la Deportiva el apoyo del Consistorio: «Este equipo de gobierno está siendo excepcionalmente generoso desde el principio y en un día difícil para desplazarse, es de agradecer este esfuerzo que hace. Sé que no vamos a estar solos en Córdoba y seguro que el equipo va a competir. Por esfuerzo y dedicación no va a quedar».

En cuanto al equipo, hoy realiza la penúltima sesión de entrenamiento y mañana la última antes de viajar a Madrid y coger ya avanzada la tarde el AVE hacia Córdoba.

A orillas del Guadalquivir fue el extremo Carracedo lanzó un mensaje a su hinchada: ««Queremos 21.000 aficionados, no 21.000 espectadores. Es un partido eliminatorio, pero estamos afrontándolo como todo el año y estamos seguros de que va a salir bien».

Tercera salida de la Liga 2015-2016 y tercera derrota; 1-0 como las dos anteriores. Florin Andone marcó el gol. Eran los primeros pasos de una temporada que más o menos fue bien hasta diciembre, sobre todo desde que el equipo empezó a puntuar fuera, pero que luego derivó en el descenso a Segunda División B.

Abril del 2013. La Deportiva venía de perder ante la UD Las Palmas en casa tras una buena serie de resultados, pero ganó en Córdoba con un gol de Yuri en la recta final, lo que supuso una carrera hacia la disputa del play off que se truncó en el último partido en Lugo. Fue el único triunfo berciano en El Arcángel.

No empezó el curso con buen pie. Mediados de agosto del 2013, la Deportiva visitaba Córdoba y perdía en un fallo defensivo. El único gol lo marcó Strahman, que no logró más en la Liga. En esa campaña la SDP se salvó en la última jornada ante la UD Las Palmas, rival contra el que ascendió en el play off el cuadro cordobés.

La Deportiva había destituido esa semana a Carlos Granero y Nistal hizo de puente hasta la llegada de Claudio. Era el inicio del año 2011 y bajo un tremendo aguacero igualó a tres tantos con el Córdoba CF. Pino Zamorano le pitó un penalti en contra casi dos metros fuera del área. Y Yuri marcó y empezó a ser Yuri.

Árbitro. Juan Antonio Campos Salinas (Comité Murciano) dirigirá el duelo del domingo en El Arcángel.

Torneo infantil. La Deportiva celebra este sábado en Compostilla un torneo de fútbol infantil con la participación de equipos de nueve clubes.

Baloncesto. Iñaki Quintas deja el Clínica Ponferrada/SDP. Su decisión viene derivada de la posible no salida a competición de Embutidos Pajariel Bembibre, del cual iba a formar parte de su cuerpo técnico.