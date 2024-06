La Cultural ata un año más a Fornos

Publicado por Miguel Ángel Tranca Redactor de Deportes León Verificado por Creado: Actualizado:

La Cultural y Quique Fornos seguirán compartiendo el mismo camino la próxima temporada. Club y jugador llegaron a un pronto entendimiento para ampliar la vinculación del defensa central gallego por una temporada con la opción incluso de que esta se convierta en una segunda más opcional si ambas partes lo deciden. Un acuerdo que ya adelantó Diario de León y que ayer hizo oficial la propia entidad futbolística.

La entidad culturalista avanza así en la consolidación de su proyecto sumando una renovación más. El futbolista gallego llegó el pasado verano a la disciplina del club leonés convirtiéndose en uno de los jugadores en los que más confianza ha depositado el técnico Raúl Llona.

No en vano Fornos ha disputado 29 encuentros de los que en 25 ha ejercido de titular y en otros cuatro como suplente. Se da la circunstancia también de que en esos 25 encuentros en los que ha conformado el once con el que empezaba los partidos la Cultural en todos ellos los finalizaba. o lo que es lo mismo, no fue sustituido en ninguno de ellos.

Defensa central aunque polivalente para desempeñar también labores de lateral derecho, Quique Fornos se formó en la cantera del Deportivo de la Coruña para posteriormente militar en el Racing Ferrol con el que lograba el ascenso a Segunda División.

Tras su paso por el club ferrolano recalaba en junio del pasado año en la Cultural para formar parte de un proyecto en el que se ha consolidado como una de sus mejores piezas y un jugador esencial para el entrenador a la hora de afrontar cada partido.

Hasta el punto de ser considerado un jugador imprescindible para el próximo ejercicio. Y así se lo dejó claro el club. La decisión del jugador de quedarse también ha pesado en el acuerdo final.

Con esta renovación la Cultural mantiene el ritmo para confeccionar su proyecto para la temporada 2024-2025 en la Primera Federación. Unos pasos que ya han llevado a realizar la citada renovación así como el fichaje del delantero Antón escobar.

En el apartado de bajas el club ya ha oficializado cuatro. Las de Aarón Rey y Berto a los que no se les ha renovado el contrato así como las de Luis Bilbao y Fabio, cedidos esta temporada pero con los que no se cuenta para la venidera 2024-2025.

Un gol. Lo anotaba el pasado mes de abril en el triunfo de la Cultural frente a la Real Sociedad B. Y con dedicatoria a su compañero lesionado Bañuz. Fornos anotaba el que iba a ser el provisional empate a uno.