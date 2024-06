El CB Bembibre renuncia a jugar y vende su plaza en la Challenge

El Bembibre no pudo mantenerse en la Liga Femenina. CB BEMBIBRE

El CB Bembibre no saldrá a competir la próxima temporada. El club que la recién concluida campaña militaba en la máxima categoría del baloncesto femenino español y que no pudo mantener al descender deportivamente, anunciaba ayer a través de un comunicado firmado por su Junta Directiva que ante la imposibilidad de encontrar apoyo económico se veía obligado a renunciar a disputar no sólo la Liga Challenge, también la Liga Femenina 2, anunciando además que tratarán de vender su plaza para intentar paliar la deuda, algo que ya adelantaba Diario de León.

En su carta el CB Bembibre precisa: «En las últimas semanas han estado realizando intensas gestiones con instituciones y con empresas, con el fin de tratar de conseguir los recursos necesarios para participar dignamente en la LF Challenge. Dichas gestiones no han resultado especialmente satisfactorias, ya que las instituciones rebajarán sustancialmente las subvenciones, al tratarse de una categoría inferior, y los patrocinadores también reducirán su aportación por la misma circunstancia».

Y añade: «Ante la imposibilidad de conseguir nuevos patrocinadores que cubran estas rebajas, nos vemos en la dolorosa situación de tener que renunciar a la categoría y a cualquier otra competición oficial. Estamos intentando la venta de la plaza, para, con lo que se consiga, liquidar deudas de la pasada temporada. Después de treinta años, los doce últimos en la máxima categoría del baloncesto femenino español, ésta es la decisión que nunca nos hubiera gustado tomar, pero las circunstancias mandan».