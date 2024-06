Toca pensar en la Deportiva 2024-2025

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Unas horas para lamerse las heridas y nada más. Como decía el presidente de la SD Ponferradina al abandonar en la noche del domingo El Arcángel, toca pensar ya en la próxima temporada y comenzar a organizar todo tanto en la parte deportiva como en la social, lo mismo que si se hubiera conseguido el ascenso, porque los que conducen el barco no pueden pararse en sentimentalismos, en penas ni en alegrías. Toca empezar a ilusionarse con el nuevo proyecto, a pesar de que en el actual haya habido muchísimas críticas incluso cuando las cosas iban muy bien en cuando a resultados.

La entidad de El Toralín hizo público ayer un comunicado oficial a modo de epílogo de la campaña en el que anuncia que ya se trabaja en organizar la Deportiva 2024-2025. Ésta es la misiva completa: «La SD Ponferradina quiere agradecer a los aficionados blanquiazules su apoyo durante toda la temporada que acaba de concluir. Los que acompañaron al equipo en Córdoba volvieron a mostrar el comportamiento ejemplar de los seguidores de la Deportiva en cualquier lugar o circunstancia. También sentimos el respaldo de todos los que animaron al equipo desde la distancia, transmitiendo su fuerza y empuje. Gracias a todos vosotros no estamos solos nunca, ni fuera de casa ni en nuestro querido Toralín. Desde ya, todos los esfuerzos del club se centran en preparar la próxima temporada. El pesar por no haber podido conseguir el objetivo da paso ya a la energía y la ilusión ante los nuevos retos. Tras el correspondiente análisis de la campaña que ahora acaba, en los próximos días se tomarán y darán a conocer las primeras decisiones de cara al curso 2024-2025. Empezamos un nuevo camino decididos a conseguir juntos que la Deportiva ofrezca a su afición y su tierra las alegrías que merece».

Las primeras decisiones que parece que se pueden tomas son las de elegir si Juanfran sigue o no y lo mismo con Yuri. El entrenador dejó entrever el pasado domingo en la sala de prensa del estadio cordobés que le gustaría encabezar un proyecto propio desde el principio de una temporada, aunque no quiso hablar mucho de futuro. Y luego está la situación de la plantilla. A día de hoy son 20 los jugadores que tienen contrato en vigor, incluyendo ya renovados y futbolistas cedidos. Son éstos: Andrés Prieto, Ángel Jiménez, Thomas Carrique, Leal, Javi Lancho, Andoni López, Jesús Fernández, Pol Bassa, Kevin Sibille, Markel Lozano, Pol Llonch, James Igbekeme, Ernesto Gómez, Raúl Dacosta, Brais Abelenda, David Soto, Borja Valle, Álex Costa, Alexandru Pascanu y Aldair Neves. Ni que decir tiene que no todos ellos van a formar parte de la Deportiva 2024-2025. Ni son todos los que están ni están todos los que son.