Dudas en Segovia sobre la consecución de un presupuesto para la categoría

Uno de los equipos nuevos en la categoría de bronce parala próxima temporada será la Gimnástica Segoviana. Un mes después de haber logrado el ascenso, todo son incertezas en la entidad azulgrana. No se han producido fichajes ni siquiera se ha concretado el futuro de jugadores y del técnico. De hecho, la actual directiva podría abandonar la dirección del club. Si antes de que acabe junio no reúne el presupuesto que considera necesario, que es 1,2 millones de euros, no seguirá en la Gimnástica. Por ahora se estima que se puede lograr sobre un millón de euros. Tampoco está solventado el aval de inscripción de 200.000 euros. «Tenemos conversaciones abiertas con bastantes empresas que esperamos que fructifiquen, aunque con buena voluntad no basta», apunta el presidente de la Gimnástica.

Desde el club se ha advertido que es real la posibilidad de que el ascenso logrado en el campo no se acabe materializando. «De la Diputación nos llegan cosas pero todavía no nos han dado una respuesta y del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que es nuestro máximo patrocinador, no voy a hablar nunca mal», apunta el mandatario azulgrana.

El Ayuntamiento se comprometió en pasadas semanas a mejorar las instalaciones de La Albuera para adecuarse a las exigencias de la RFEF, sobre todo la de mejorar de forma significativa la iluminación. También se quiere ampliar el aforo del estadio hasta un mínimo de 3.000 plazas.

Por ahora ya son cerca de 600 los socios que han renovado su carnet, lo que en la capital del acueducto se considera como un apoyo masivo.

Se compongan como se compongan los grupos de Primera División RFEF de cara a la próxima campaña, parece claro que la Gimnástica será rival de Deportiva y de Cultural.