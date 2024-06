Lo primero es definir lo que se quiere

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

Con una breve alocución a los jugadores en el vestuario y el deseo de unas buenas vacaciones, el presidente de la SD Ponferradina se despedía ayer de los futbolistas que han compuesto la plantilla del primer equipo blanquiazul en la presente temporada. A algunos de ellos no los verá más, pues ya no volverán a vestir de blanquiazul.

La primera incógnita que tendrá que dilucidar la dirección deportiva es saber qué quiere en cuanto al banquillo. Y con saber qué quiere no nos referimos sólo a la persona, sino al estilo de juego. Ello determinaría el tipo de jugadores a firmar. Por ahora el club no ha comunicado nada en cuanto a la figura de Juanfran, pero como pasó el año pasado, ya aparecen nombres antes de que se sepa si el valenciano tiene o no opciones de seguir dirigiendo al equipo una temporada más. La plantilla que heredó Juanfran tras la destitución de Íñigo Vélez de Mendizábal estaba compuesta por jugadores muy diferentes a los de su forma de jugar.

El nombre de Alessio Lisci vuelve a sobrevolar El Toralín como ya ocurrió en la mayoría de las últimas veces en las que la Deportiva buscó técnico desde la salida de Bolo. Gusta mucho, pero la posibilidad de que baje a Primera División RFEF es complicada. Una situación similar es la de Fran Fernández. No es la primera vez que se le relaciona con la entidad berciana, pero su aspiración está en volver a encontrar un banquillo de Segunda División. Ese problema no lo tiene un Javi Rey del que casi se podría decir que vendría a Ponferrada de rodillas. El técnico ourensano siempre ha admirado a la Deportiva desde que dirigía al Centro de Deportes Barco y esos elogios se multiplicaron esta campaña con motivo de los duelos entre el equipo blanquiazul y el Arenteiro que entrenaba. Incluso otros nombres, como el de Molo Casas, que realizó una gran temporada con el Tarazona, se ha deslizado como una posible opción. Y a buen seguro que no será el último. De hecho, hay más que han sido clásicos candidatos habituales desde el 2022 hasta ahora.

En cuanto a otros banquillos de la categoría de cara a la próxima temporada, se concretó el fichaje de Lolo Escobar por el Lugo, incluso cuando ya se habían realizado varios fichajes. Mientras, Fernando Torres se hará cargo de las riendas del primer filial colchonero.