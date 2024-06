Josecho y Herreras vuelven a Palacio

Baloncesto | Dos leyendas que recuperan la ilusión

Josecho Pardo y Roberto Herreras vuelven a ilusionarse con el baloncesto de León. «No se puede olvidar esa época tan bonita para el basket leonés con ese ascenso a la máxima categoría nacional», afirma el gran capitán, el leonés de 62 años de edad Roberto Herreras, que lo será para siempre. Pero el que sembró la semilla de toda aquella generación que llevó a León al cielo del baloncesto fue Josecho Pardo, un hombre superdotado para conocer el mundo del baloncesto y darlo todo para conducir a León al éxito. «Yo no era nadie cuando el Elosúa León subió a ACB», asegura sin rubor la persona que asentó los cimientos para llevar a León a la élite.

Fue el 20 de mayo de 1990, hace 34 años, cuando Baloncesto León, entonces el Elosúa, conseguía el ansiado ascenso a la liga ACB. Era la eliminatoria definitiva y el equipo tuvo que desplazarse a jugar a Lugo, porque le habían cerrado el Palacio de Deportes. Pero a la ciudad gallega se desplazaron 36 autocares e incontables vehículos particulares, para sumar un total de 5.000 aficionados que llenaron el municipal de Lugo. El Elosúa se impuso por 82-75 al equipo valenciano del Lliria, lo que suponía un 3-0 en la eliminatoria y se desató la euforia. El partido se había jugado al mediodía y por la tarde se concentraron en el entorno de la plaza de San Marcelo unas 20.000 personas para recibir al equipo. El griterío era ensordecedor y aún subió enteros cuando se asomó al balcón del Ayuntamiento el capitán de aquel equipo, Roberto Herreras, acompañado por Francisco Guerrero. El himno a León y cientos de bufandas y banderas inundaron la plaza, entregada a aquel equipo de Gustavo Aranzana. Esa misma noche llegaban los compromisos de apoyo económico porque León quería iniciar su «era de oro» en el mundo de baloncesto. Atrás habían quedado años para ir dando cuerpo a un club que ya estaba en la élite.

Con Gustavo Aranzana como entrenador, ese equipo que por vez primera llevó al baloncesto leonés a compartir escenario con los Real Madrid, Barcelona o Joventut contó con 12 nombres propios en la cancha desde los tres leoneses con los hermanos Herreras y Fernando Fanjul a los jóvenes Xavi Fernández, Willy Villar, José Luis Guerrero, Juan Pérez Coque, Miguel Ángel Fernández y Francisco Gómez, pasando por los veteranos Vicente Lafuente, Samuel Puente y el único foráneo, el norteamericano Cherokee Rhone. Sin olvidar tampoco a los muy jóvenes en aquellos momentos, como Urbano González, Víctor San Francisco o Goyo Gálvez.«Lo importante es lo que conseguimos todo el grupo», manifiesta un emocionado Josecho Pardo con aquellos recuerdos que no olvidará jamás.

«Fue un acontecimiento único, porque fue algo inesperado. No éramos favoritos. Habíamos conseguido un ascenso a Primera B con jugadores leoneses. Chente, Nacho, Sanguino, Joven, Ramón, Oria, Calderón... Era un grupo de leoneses que subimos a Primera B», afirma con orgullo Roberto Herreras. A continuación, expone con cierta nostalgia: «Después de ascender tuve la suerte de jugar en ACB. León vivía por su equipo de baloncesto».

Después, recuerdan Josecho y Roberto al unísono: «Essie Hollis es el mejor americano que ha llegado a España. Hay que ver de lo que era capaz de generar. Los datos oficiales asustan. No era ACB, se trataba de Primera División. La media del máximo anotador de los años anteriores estaba en 23 o 24 puntos y Hollis hacía una media de 39 o 40 puntos en el Askatuak». «Gracias al presidente del Askatuak, Josean Gasca, pude traer a Essie Hollis a León. Me decía, fíchalo. No sé todavía la razón de por qué nuestro entrenador no le quiere», apunta Josecho que le decía Josean Gasca.

«Para mí es una gozada tan grande que haya ascendido la Cultural a la LEB-Plata, porque los políticos dejaron desaparecer el baloncesto en León. Perdí la ilusión y este ascenso me ha hecho recuperar esa ilusión», señala Josecho.

«Vamos a hacernos socios los dos de la Cultural Baloncesto y alguno más de nuestras familias. Vuelve la historia del baloncesto a León. Vuelve la ilusión», afirman con tono de satisfacción.

