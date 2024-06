La lesión de Laporte abre la puerta de la titularidad a Nacho para el debut con Croacia

Publicado por Javier Ortíz León Verificado por Creado: Actualizado:

Primer problema para Luis de la Fuente en la idílica Selva Negra. Aymeric Laporte no se ejercitó ayer con el resto de compañeros por una «molestias musculares», según informó la Federación Española de Fútbol (FEF). La misma fuente oficial señaló que el futbolista realizó trabajo específico de recuperación y que este viernes viajaría con el resto de la expedición a Berlín, donde España debuta en la Eurocopa ante la potente Croacia de Modric. Resulta llamativo que ni siquiera se aborde la posibilidad de que el jugador se ejercite hoy con el grupo en Aasen antes de partir hacia la capital alemana a las cinco y media de la tarde y en donde no se ejercitará en el Estadio Olímpico.

En el cuartel general de La Roja se da por segura su baja ante Croacia. No parece aconsejable que el seleccionador arriesgue con el central porque alinearle supondría arriesgarse a que su situación se agrave y no juegue en el resto del torneo. El objetivo ahora es que regrese para el segundo partido, ante Italia. «Espero que se recupere bien porque es una persona y un jugador muy importante para nosotros», se esperanzó su compañero Dani Olmo. Sus problemas físicos han llegado en medio de la controversia originada porque retrasó su llegada a la concentración para presenciar las final de la Copa de Arabia Saudí que no jugó porque había sido expulsado en la ida de las semifinales. Luis de la Fuente ha defendido al central del Al-Nassr. «Estaba perfectamente hablado.

Cambios obligados

La ausencia de Laporte parece apuntar a que España entrará en el torneo con Unai Simón en la portería, Carvajal, Le Normand, Nacho y Grimaldo en defensa, Rodrigo, Pedri y Fabián en el centro del campo, Lamine Yamal y Nico Williams como extremos y Morata como punta.

Laporte se nacionalizó español en 2021 porque Didier Deschamps no contaba con él para la selección francesa.