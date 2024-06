Javi Rey, el técnico mejor colocado

Publicado por Francisco Otero León Verificado por Creado: Actualizado:

La decisión sobre el futuro del banquillo de la Deportiva podría tomarse en breves fechas. El club sigue trabajando con una lista de preparadores, aunque desde Galicia se da por hecha la llegada de Javi Rey a El Toralín tras no renovar con el Arenteiro. El técnico ourensano tenía previsto renovar con el cuadro de O Carballiño, si también lo hacía el director deportivo, cosa que sí sucedió. El club verde le presentó una oferta hace unos días, pero la respuesta se fue retrasando en el tiempo y el miércoles declinaba la referida oferta, lo que destapaba toda clase de rumores en Ponferrada.

En una entrevista en La Región, Javi Rey afirmaba no tener nada hecho con ningún equipo, por lo que la decisión tomada tiene su riesgo: «El motivo es esperar a tener otras ofertas que me puedan hacer mejorar en el aspecto personal y también en el deportivo. Ahora mismo la realidad es que no tengo nada con nadie y tomo la decisión sabiendo que en septiembre puedo estar en casa sin equipo, pero también es verdad que le di muchas vueltas y que lo hago con todas las consecuencias».

Luis Vilachá, su segundo entrenador de Javi Rey desde hace muchas temporadas, y Diego Rivas, preparador de porteros, también abandonan el Arenteiro tras dos temporadas de ensueño, una en el caso del entrenador de guardametas.

En Ponferrada se le trasladó ayer al presidente de la Deportiva la pregunta de si Javi Rey estaba cerca de firmar con la entidad blanquiazul. El mandatario deportivista no le dio ni más ni menos opciones que al resto: «El entrenador que teníamos acabó contrato y lógicamente necesitamos uno. En esta época lo que hacemos es una lista de candidatos y ése es uno de ellos, pero hay más. Queremos estudiar todo antes de tomar una decisión tan importante, porque es la pieza clave».

Pareció más diplomático que otra cosa, pero el presidente afirmó que en el grupo de técnicos con el que se está trabajando también figura Juanfran García.

Una posible llegada de Javi Rey al banquillo de El Toralín podría ser un punto a favor para que jugadores que han destacado este curso en O Espiñedo, como Germán Nóvoa, Luis Chacón, Álvaro Ramon o Vicente Esquerdo, recalen en Ponferrada, siempre que no tengan ofertas mejores de la misma categoría o incluso de categoría superior.

De cualquier modo, como hemos visto en los últimos años, no sería de extrañar que el nombre que más suena sea el primero en quedarse sin opciones, si bien también es raro que Javi Rey se tire a la piscina sin tener nada amarrado. En Vigo también se habla de su posible incorporación al RC Celta Fortuna.