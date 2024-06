El Anexo al Toralín pasará a llamarse Jesús Tartilán

Publicado por F. R. OTERO León Verificado por Creado: Actualizado:

La SD Ponferradina rendirá homenaje el próximo jueves día 20 al recordado Jesús Tartilán Requejo. Desde esa fecha, el campo Anexo de El Toralín llevará el nombre del que fuera jugador, entrenador y director deportivo del club.

Tartilán, fallecido el pasado 19 de marzo, militó como futbolista en la Deportiva en los años 60 del pasado siglo. Más tarde regresó al club como técnico. Desde el banquillo dirigió al equipo al ascenso a Segunda División B en 1999 y estuvo siempre a disposición de la entidad en diversas etapas. De hecho, es uno de los tres entrenadores que más partidos ha dirigido al equipo y el que lo ha hecho en más etapas distintas.

Desde tiempos de Delfrido y ya con Silvano en la directiva, Tartilán asumió la dirección deportiva y participó en la gestación de las históricas plantillas que consiguieron los sucesivos ascensos de la SD Ponferradina a Segunda División.

A partir de ahora, el campo donde entrena cotidianamente el primer equipo de la Deportiva pasará a denominarse Campo Anexo Jesús Tartilán. El acto de estreno de la nueva denominación se celebrará el jueves día 20 de junio a las 11.00 horas en las propias instalaciones y estará abierto al público.

MERCADO

El club sigue reuniéndose con varios entrenadores antes de anunciar la decisión definitiva sobre el técnico que ocupará el banquillo blanquiazul en la próxima temporada. La misma podría tener lugar a principios de la semana que viene y el número de candidatos se reduce a tres o cuatro, entre los que están Javi Rey, Molo Casas y acaso Fran Justo, que también suena para el Algeciras CF. A ellos se uniría Abel Segovia, preparador del Atlético Sanluqueño y ex preparador del Antequera, aunque éste no haya entrenado en la última campaña en el grupo de la Deportiva.

DESPEDIDAS

Prosiguen las despedidas en las redes sociales de jugadores de la presente campaña. Los últimos en hacerlo han sido Yeray, que regresa al Real Racing Club tras su cesión, y Ale Díez, que acaba contrato.

Entre los jugadores cedidos, el hecho de que el Real Sporting no haya subido a Primera División en el play off hace que el club gijonés trate de bajar el precio de Pascanu para poder quedarse con él. El club gijonés sabe que la Deportiva no puede hacerse cargo de su ficha y que acaba contrato el próximo verano, por lo que regateará al máximo.