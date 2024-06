Unai Simón: «No siempre vas a ganar la posesión, se trata de ganar partidos»

Publicado por R. Morales León Verificado por Creado: Actualizado:

Unai Simón restó importancia al hecho de que España perdiera la posesión tras 111 partidos en su estreno en la Eurocopa 2024, con triunfo por 3-0 ante Croacia, y resaltó que «se trata de ganar los partidos», sin querer entrar en si la selección ha cambiado el estilo con Luis de la Fuente.

«Me quedo con que supimos interpretar muy bien momentos del partido. La primera parte fue muy buena y en la segunda, con 3-0, nos juntamos en bloque medio para que no pasasen cosas y eso también es entender el fútbol. No siempre vas a ganar la posesión, no siempre vas a tener más control de la pelota que el rival. Se trata de ganar los partidos, con 5 por ciento de posesión o con 95», aseguró en rueda de prensa.

Por encima de todo, el portero vasco se quedó con la imagen dejada por España en su debut. «Más allá del resultado, hicimos una primera parte muy buena entendiendo cómo nos saltaban a la presión, encontrando al hombre libre y, cuando ellos estuvieron en bloque bajo, encontrando la espalda. El gol de Fabián y el córner habla muy bien de Luis de la Fuente. Queremos jugar así, no sé si es la idónea para ganar el campeonato, pero estoy convencido de que jugando como nos dice vamos a llegar muy lejos».

«En la Euro 21 jugamos un amistoso ante Portugal antes de empezar y la afición no estaba contenta con el juego, nos pitaba y leíamos en prensa cosas que no tenían ningún sentido. No nos sentíamos representados. Ahora ha cambiado bastante por la buena Eurocopa que hicimos, pese a no conseguirla, las buenas sensaciones que tuvimos».