Messi y su lado más íntimo en una charla con su sobrino Tomás

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, tuvo este lunes antes del segundo entrenamiento en Atlanta de la Albiceleste, que se prepara para el debut este jueves en la Copa América, una charla distendida en el canal de Youtube 'Dispuestos a Todo' de su sobrino Tomás Messi.

Según reveló Messi, la eliminación de Argentina que más le ha dolido fue la de la Copa América 2011, que se jugó en su mismo país y en la que la Albiceleste cayó por 4-5 en una tanda penaltis ante Uruguay en cuartos de final.

“Me acuerdo que en la Copa América 2011, en Santa Fe, me putearon en todos los colores. A mí y a toda la Selección, fue duro”, confesó Messi.

En otro de sus 'secretos', Messi también afirmó que duerme solo en las concentraciones de la selección Argentina desde que Sergio 'el Kun' Agüero se retiró del fútbol.

Ramos, con el que más se peleó

El 10 argentino al ser consultado por los 'youtubers' sobre el jugador con el que más ha discutido dentro del campo de juego no dudó en señalar al español Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid.

"Con Sergio Ramos nos peleamos bastante. Fue el jugador con el que más me enojé. Después fuimos compañeros, pero en los clásicos nos agarrábamos siempre. Los clásicos eran intensos".

De sus compañeros en la Albiceleste contó: "Otamendi es el que mejor se viste de la Selección, Di María es el que hace los mates más ricos y De Paul es el más desordenado".

Messi también admitió que no conoce a su país como quisiera y que luego de su retirada del fútbol le gustaría recorrerlo e ir a las Cataratas del Iguazú.

"Tengo pendiente conocer más Argentina porque nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonela, queremos recorrerlo. Quiero poder visitarlo, nuestro país tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco como las Cataratas, un lugar típico para nosotros. Me gustaría ir. Ella fue con los nenes".

Antonela, su gran amor

De Antonela Roccuzzo, su esposa y madre de sus tres hijos, afirmó que la conoció desde muy niño porque jugaba en las inferiores de Newell's Od Boys con su primo Lucas.

"Nos conocimos desde muy chiquitos, iba a su casa. Siempre me gustó. En esa época lo nuestro se llamaba 'amigovios'. Después con 13 años me fui para España y un poco perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las (llamadas) internacionales", contó Messi en medio de tímidas sonrisas.

Messi también se refirió a cómo le va con el inglés ahora que juega en el Inter Miami de la MLS. "La verdad que entiendo todo o casi todo. De a poquito me voy largando a hablar. Creo que es eso, el soltarme y animarme a hablarlo. Por ahí por vergüenza o por no mandarme alguna no lo hago, pero creo que ya podría".

De sus comidas favoritas, el astro argentino no dudó en decir que los asados son sus preferidos. "Siempre los hacemos en casa los asados de la familia. Me gusta recibir gente y me gustan mucho los postres, un buen helado después de la carne".

También reveló que es amante del verano. "La paso mal con el frío", apostilló.

Y que estar con su familia en Rosario es "sagrado".

Y sobre qué otro deporte le gusta, aparte del fútbol, dijo: "En el pádel no soy bueno. Me gusta jugarlo pero intento pasarla, las corro todas y soy normalito. El tenis me gusta pero no sé jugarlo. Con Antonela fuimos a un par de clases y después no fuimos más".