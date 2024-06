El proyecto de continuidad de la Cultural continúa su camino

Cambio de paradigma en la Cultural. El plan para la 2024-25 se centra, sobre todo, en mantener a una buena parte de la primera plantilla que ya estuvo a las órdenes de Raúl Llona el curso pasado. Hasta ahora el club avanza en las renovaciones poco a poco y la siguiente que podrían anunciar es la de Barri, otro de los referentes en el centro del campo junto a Bicho, que ya ha dado su sí al conjunto leonés.

Otro caso que todavía no se termina de cerrar es el de Martín Solar, que no acaba de contar con una oferta en firme del club, aunque los informes sobre él no son malos. Al mismo tiempo, la dirección deportiva avanza en la llegada de nuevos fichajes, sobre todo el de otro delantero centro de nivel.

Renueva Rodrigo Llamas

En cuanto a la sección de baloncesto de la Cultural, el clun anunció ayer la renovación de Rodrigo Llamas por una temporada. «La renovación del capitán refuerza el proyecto y la apuesta del club por la estabilidad del equipo», señalan desde la entidad.