La Cultural mira al sur con el bolsillo más lleno

La Cultural sigue un plan de continuidad, aunque con media plantilla fuera del equipo y reforzándose ya en ataque con los fichajes de Antón Escobar y Pibe. Manzanera y compañía han atado a los deseados del ejercicio concluido. Sólo falta convencer a Barri con dinero y si acaso a Martín Solar, por si no sale lo del canterano sevillista Capi o alguna otra opción que maneja el director deportivo valenciano.

Un proyecto que a primera vista da la sensación de ser más caro en lo económico, después del tijeretazo al filial Júpiter Leonés, y ya se verá si con mejores resultados. Pero de lo que no cabe duda es que el objetivo tiene que ser el de jugar play off y después subir a Segunda División. Otro camino no hay. Así lo demanda una afición exigente que sabe lo que quiere, salvo ese ramillete de conformistas palmeros que viven muy bien a la sopa boba del club, a modo de bufones incrustados al servicio de sus amos, parece ser que de por vida.

Y es que Natichu Alvarado, la jefa de todo por mandato de Aspire, ya tiene calada a su tropa de operarios a la que conoce al dedillo y sabe perfectamente si son más de grada de animación que de hacer bien su trabajo por el que cobran. Y además muy bien.

De momento, y a falta de conocer a los dos equipos que ascienden a Segunda División tras los ajustados resultados de la ida, la Cultural mira hacia un reparto de grupos norte-sur.

La opción más lógica no quiere decir que sea la que la Federación ratifique. Sumando los representantes de Galicia (4), Castilla y León (5), Euskadi (6), Navarra (1) y Aragón (1), más el FC Andorra, sumaría 18 de los 20 equipos. Teniendo en cuenta que hay dos catalanes (Nàstic de Tarragona y Barça Atlètic) disputando el play off de ascenso, si ambos pierden, sería la fórmula que cuadra para completar el Grupo Norte con 20 equipos. Si uno de los dos ascendiera, el Ibiza podría completar el Grupo I e, incluso, si hubiera pleno del fútbol catalán en estas dos finales con un doble ascenso, el Villarreal B podría ser el incluido para componer el Grupo Norte.

En el Grupo Sur quedarían los equipos de Madrid (4), Extremadura (1), Andalucía (7 o 9), Murcia (2), Comunidad Valencia (3 o 4) y Ceuta.

GRUPO NORTE: Celta Fortuna, Arenteiro, Lugo, Ourense, Amorebieta, Real Sociedad B, Sestao River, Real Unión, Bilbao Athletic, Barakaldo, Ponferradina, Cultural Leonesa, Unionistas, Gimnástica Segoviana, Zamora, Ibiza, Osasuna B, Tarazona y FC Andorra.

GRUPO SUR: Villarreal B, Alcoyano, Intercity, Hércules, Alcorcón, Fuenlabrada, Atlético Madrid B, Real Madrid Castilla, Recreativo de Huelva, Antequera, Algeciras, Atlético Sanluqueño, Sevilla Atlético, Marbella, Betis Deportivo, Real Murcia, Yeclano, Mérida y Ceuta.