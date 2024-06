La Diputación deja tocado al Ademar

Enésimo capítulo de la ‘guerra’ entre Diputación y Abanca Ademar. Con la temporada 2023-24 más que clausurada y a pesar de que la propia diputada de Deportes, Patricia Martínez, insistió en que las subvenciones pendientes al club leonés desde 2022 —al menos una parte de ellas— estaban cerca de tramitarse, lo cierto es que hoy por hoy el club que preside Cayetano Franco no ha recibido nada. Ni lo correspondiente a la organización de la Copa Asobal, ni la ayuda de la temporada 2022-2023, ni el patrocinio de Turisleón —eso parece que no tendrá solución— ni mucho menos las de esta pasada campaña.

El propio Tano Franco volvió a denunciarlo públicamente hace una semana en La 8 León. «A día de hoy con la Diputación estamos igual que cuando empezó la Liga. No hemos cobrado nada. La diputada nos ha dicho que el pago de la Copa Asobal está en camino, pero no ha llegado. La deuda asciende a 296.000 euros y el presupuesto es de 1.250.000. Es una cuarta parte del total del presupuesto. Tenemos suerte de tener a un banco de espónsor. Abanca está con el club a muerte. Tenemos tres años más de patrocinio y nos ha tendido la mano con un préstamo, pero esto no es indefinido», dijo.

El pasado mes de marzo varios clubes, así como la lucha leonesa, se reunieron de forma privada para estudiar acciones en contra de la Diputación por no pagarles las subvenciones pendientes. Un cónclave al que asistieron Cultural, SD Ponferradina y Ademar —tal como reveló este periódico—. De allí salieron convencidos de que emprenderían medidas de fuerza —al menos de cara a la opinión pública— para agilizar los pagos, pero la sangre no llegó al río. De hecho, poco a poco el Ademar se fue quedando solo en su particular batalla. El resto, se desmarcaron.

La voluntad de la Diputación siempre ha sido la de cumplir con las subvenciones pendientes. La mayor parte del problema radica en los interventores, que no dan luz verde a ciertas operaciones hasta que no se cumplan todos los requisitos de forma escrupulosa. No queda muy claro cuál es el motivo por el que el Ademar continúa sin ingresar nada de la temporada 2022-23 ni de la 2023-24. La directiva convocó el mes pasado una asamblea extraordinaria para explicar la situación a sus socios, pero dejó claro que no emprendería acciones legales contra la institución provincial.

