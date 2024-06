«Trabajamos como animales»

Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Nico Williams dijo que les ha salido «el partido redondo» y expresó las ganas de «hacer algo grande» en el torneo continental. «Muy contento. Nos ha salido el partido redondo. El equipo ha trabajado como animales. Es lo que estábamos buscando, encontrar sensaciones y ya contra Croacia demostramos que teníamos ganar de hacer algo grande en esta Eurocopa», valoró.

«El partido ha sido muy difícil. Tiene un gran equipo Italia, se junta muy bien, hemos tirado mucho y nos hemos llevado la victoria», añadió Nico, que destacó que se entiende «a las mil maravillsa» con Cucurella: «Esto es parte de él, me ayuda mucho en el campo y el míster me pide que encare, que sea yo mismo y lo he vuelto a demostrar», dijo el extremo.