Kilómetros de trabajo profesional

Por la Nacional-120 todos los días desde Ourense a O Barco y de vuelta al acabar de entrenar. Esa carretera, que no se acaba de convertir en autovía, se la conoce de memoria Javi Rey. Durante nueve temporadas ha recorrido más de 200 kilómetros a diario para entrenar al Centro de Deportes Barco y para jugar. «En su momento fue una apuesta, porque él vino muy jovencito a entrenar aquí. Ya apuntaba maneras de aquéllas. Con muy poquito hizo mucho. Por una vez en la vida el fútbol es justo, porque él es un profesional como la copa de un pino, un currante nato y muy serio en su trabajo. Necesitaba esa oportunidad, que no es fácil que llegue, porque habitualmente los clubes grandes siempre apuestan por nombres, veteranía y currículum. Pienso que le va a dar mucho juego, trabajo e ilusión a la Ponferradina. Y nosotros, como socios que somos, iremos ahí a animarle», afirma Nilo Ramos, presidente del conjunto valdeorrés, que le dio la oportunidad ya hace muchos años.

La historia de Javi Rey es parecida a las que ya conocimos tiempo atrás con Carlos Tornadijo, que iba a entrenar a Astorga desde Burgos, o la de Goyo Manzano, que realizaba más de 700 kilómetros entre Martos y Talavera de la Reina durante cuatro días de cada semana.

«VIVE 24 HORAS PARA EL FÚTBOL»

El mandatario del principal equipo de la vecina comarca se muestra orgulloso del salto cualitativo que ha ido experimentando Javi Rey en su carrera y detalla cómo es en el día a día el preparador: «Es motivo de orgullo verle mejorar y saber que nosotros pusimos ese granito de arena para que haya llegado adonde lo ha hecho. Se trata de una persona que vive este deporte las 24 horas del día. Cuando estábamos en Preferente tenía estudiados a todos los jugadores de todos nuestros rivales. Era un ‘friki’ del estudio de los contrarios. Y cuando subimos a Tercera División aún se volvió más profesional y mejoró mucho en el trato con el jugador».

Para concluir, Nilo Ramos se refiere a la carrera de su ex entrenador y pone el ejemplo de otro joven que ha ido creciendo desde un punto de partida parecido al de Javi Rey: «Cuando llegó a O Carballiño todo el mundo decía que el equipo se lo dejaron hecho, pero es que él lo mejoró y ahí están los números. Y lo que ha hecho esta temporada no hace falta recordarlo. Luego esto es fútbol y puede salir bien o mal. Tenemos el ejemplo de Borja Jiménez, que salió del Rápido de Bouzas, un equipo pequeño como el nuestro, lo hizo bien allí y ha logrado el ascenso con varios equipos, entre ellos el Leganés hace pocos días. Sin embargo, fue al RC Deportivo y no le salió bien».

LESIONES ANTE EL MISMO RIVAL

Javi Rey tuvo que abandonar la práctica del fútbol cuando aún era muy joven. Dos graves lesiones fueron las causantes. Y el destino quiso que ambas lesiones, que fueron similares, se produjesen en dos duelos entre Sporting Celanova y Centro de Deportes Barco, cuando era componente del primero de los citados. En ese choque de Regional Preferente se rompió el ligamento cruzado de una rodilla. En un enfrentamiento posterior entre esos dos conjuntos se volvió a romper la misma rodilla y ahí decidió colgar las botas en el 2008. Antes había jugado en la SD Melias, a la que entrenaría en el inicio de su carrera como técnico. Curiosamente su primer gran éxito, el ascenso a Tercera División, se produjo con el conjunto valdeorrés, su rival en aquellas dos aciagas tardes como futbolista.