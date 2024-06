Muchos goleadores, pocos goles

Héctor Figueroa ha sido el único máximo goleador de las últimas 13 campañas que no ha sido Yuri. L. DE LA MATA

Uno de los grandes debes de la SD Ponferradina en la temporada que está a punto de terminar ha sido la poca capacidad goleadora. Se vio durante el campeonato y se vio en el play off. No ha habido ni un gran goleador ni varios escuderos del mismo con cifras importantes. Hubo algún equipo de su grupo que logró 20 y casi 30 goles más que los hombres dirigidos primero por Íñigo Vélez de Mendizábal y luego por Juanfran García.

Sólo siete equipos del grupo marcaron menso tantos que el conjunto blanquiazul y algunos igualaron con el mismo. Incluso un conjunto descendido como fue el Sabadell marcó más goles que la Ponferradina. Si hacemos una clasificación de goleadores de toda la categoría, la Deportiva estaría en el puesto 25º de 40, empatada con varios conjuntos que también hicieron 38. Por tanto, la media de goles por encuentro fue de uno. En los otros tres encuentros que completaron la temporada, dos de play off y uno de Copa de Su Majestad el Rey, el bagaje fue de un gol entre esos choques.

MÁXIMO REALIZADOR CON 5 DIANAS

Yuri de Souza ha vuelto a ser una temporada más el máximo goleador del equipo. Se trata de la 12ª vez en las últimas trece temporadas. Sólo no lo logró en la 2016-2017, cuando llegó en el mercado de invierno tras pasar un año en el fútbol chino. En ese curso Héctor Figueroa fue el máximo realizador con 10 tantos. En esta campaña el brasileño lo ha sido tras convertir sólo cinco dianas, la última en diciembre ante el Cornellà, aún en la primera vuelta. Esto no habla bien del equipo y en particular del aspecto goleador.

LA CIFRA MÁS POBRE

La Deportiva no ha tenido un máximo goleador con tan pocos tantos en su haber en todo lo que va de siglo como en esta temporada. Casi en la mitad de las temporadas del siglo XXI (un cuarto de siglo), que son las que se corresponden desde el último ascenso desde Tercera División, Yuri ha inscrito su nombre en la lista de máximos realizadores. El pasado curso fue el primero en el que lo hizo sin llegar a las diez dianas y en ésta ha vuelto a lograr el título honorífico, pero ha sumado la cifra más baja para un máximo realizador de esos 25 cursos. Hasta ahora las cifras más bajas eran los seis goles de Alberto Rodríguez de la temporada 1999-2000, si bien en Liga regular sólo llegó a cuatro (menos que Yuri esta campaña), empatado con Jorge Fano y Roberto Cotarelo. La otra cifra más baja, pero ya superior a la de esta campaña, fueron los siete goles del centrocampista Sergio Gámiz en la temporada 2003-2004. Los logró con una particularidad: todos los tantos fueron a balón parado; seis de penalti y uno de cabeza a la salida de un córner.

MARCARON 20 FUTBOLISTAS

El único aspecto positivo en materia goleadora está en que la mayor parte de la plantilla vio puerta; casi todos los jugadores aportaron en el capítulo del gol. Casi se tarda menos en decir lo que no lo hicieron: los porteros, Andoni López, Mángel y los jugadores que fueron cedidos, además de Álvaro Vázquez, que salió de la plantilla en el mes de enero.

En tres del play off Roberto, futbolista del Málaga CF, marcó en tres duelos los mismos goles que Yuri en la temporada

