Momento de formar los grupos

Rematadas todas las competiciones de clubes de España en las categorías nacionales, es momento para empezar a configurar cómo serán las de la temporada 2024-2025. Si nos ceñimos a la Primera División RFEF, con los diez ascendidos desde la categoría inferior y los cuatro descendidos desde la Segunda División LFP, serán 14 los conjuntos nuevos. Y si atendemos a los plazos del pasado curso, hacia finales de esta semana la RFEF debería definir los dos grupos de 20 equipos cada uno que formen la categoría. El orden de partidos quizá haya que esperar por él hacia finales de la tercera semana de julio, aunque del calendario ya se conocen bastantes detalles que ya comentamos hace unos días.

Lo más lógico a la hora de hacer el reparto de España parece copiar la configuración de este año. Pero podríamos decir que lo más lógico no es lo que prevalece en la RFEF, pues no se ha repetido la forma de dividir el territorio nacional entre una temporada y la anterior desde que se creó la categoría.

A día de hoy hay tres propuestas que deberán validar entre las territoriales y los clubes. La opción 1 sería la similar a la de esta temporada: norte-sur. De este modo, Deportiva y Cultural estarían en un grupo con el resto de equipos de Castilla y León, Galicia, Euskadi, Navarra, Aragón, Cataluña y Andorra. Esta opción tiene dos cosas a su favor: cinco filiales para cada grupo y dos descendidos de Segunda División para cada grupo. La opción 2 sería la oeste-este. Comportaría partir una comunidad, que posiblemente sería Madrid. En este caso, además de dos de los cuatro equipos de esa comunidad (CF Fuenlabrada, Alcorcón, Real Madrid Castilla y Atlético de Madrid B), contaría con los cinco conjuntos de Castilla y León, entre los que están Deportiva y Cultural, los cuatro de Galicia, los siete de Andalucía, el de Extremadura y el de Ceuta. Y la tercera opción, si cabe más beneficiosa para Deportiva y Cultural en cuanto a cantidad de kilómetros a recorrer, sería quitar a catalanes, aragonés y andorrano e incluir a los cuatro madrileños.

Deportiva y Cultural se verán las caras por segunda temporada consecutiva. Hace década y media que los dos equipos de la provincia no se medían en dos campañas seguidas.

LO QUE SE CONTEMPLÓ

El pasado mes de febrero el presidente de la Federación Catalana habló de la posibilidad de que ciertas exigencias de la RFEF se rebajasen de cara a la temporada 2024-2025, como cifrar el aforo mínimo en 1.000, no 5.000 como ahora, y poder usar campos de hierba artificial sin líneas de fútbol-7. Joan Soteras también habló entonces de control económico, restricciones a la hora de fichar y que los filiales no puedan tener jugadores de más de 23 años. Aunque lo que más llamó la atención entonces y de lo que ya no se ha vuelto a hablar fue de la posibilidad de que los grupos se hiciesen por sorteo puro: «Lo decidirán los clubes, pero yo iría al sorteo puro. Establecería cuatro bombos, uno con los descendidos de Segunda División LFP, otro con los ascendidos de Segunda División RFEF, uno más con los filiales y un último con el resto de conjuntos. A partir de ahí, toque quien toque».

DEPORTIVA, AL DÍA

Tvitec seguirá siendo el patrocinador de la Deportiva. Así lo ha confirmado el consejero delegado de la entidad, a pesar de que este año expiraba el contrato de patrocinio. Por otro lado, la idea de la entidad es que el viernes 12 de julio se empiecen a realizar los controles médicos y que el lunes 15 empiece la pretemporada. Además, la SD Toralense confirmó que el partido amistoso entre la Deportiva y el Tudelano del 27 de julio se disputará en su campo. Falta por definir la hora, pero podría ser sobre las ocho de la tarde.