Publicado por Redacción León Verificado por Creado: Actualizado:

Luka Modric, entre lágrimas por un empate cruel, contestó de forma escueta a la pregunta sobre si el choque frente al cuadro transalpino fue el último que jugará con Croacia: «Ya veremos, no es momento para esas historias», declaró. «El fútbol a veces es así de cruel. Se volvió a demostrar, pero bueno, es lo que hay. No merecíamos ese gol, no sé de dónde se sacó el árbitro ocho minutos de prolongación», expresó Modric.