El representante de Barrul se sube al Mundial de motos

La adquisición «Llevo ocho años de lucha contra injusticias en los tribunales y es lo que me ha llevado aquí»

El boxeador leonés «Deseo que Barrul se centre en su carrera deportiva, por eso voy a ayudarle al máximo»

Raúl Castañeda, el representante, fundador y CEO del despacho de bufetes Preico Jurídicos SA que defiende al púgil leonés Antonio Barrul de la denuncia interpuesta contra su persona por parte del presunto agresor de una mujer en un cine de León, ha comprado el equipo que hasta ahora estaba en manos de Edu Perales, una escudería que esta temporada está disputando el Mundial de Moto2 con Jaume Masiá y Bo Bendsneyder dentro de su garaje y que desde ahora cambia su denominación a Preicanos Racing Team.

Las razones por las que ha decidido apostar por este nuevo proyecto en un campo hasta ahora desconocido para él las explica a través de un comunicado. Este deporte arrancó su interés cuando a través de la empresa jurídica que fundó asumió los intereses legales de su representado Carlos Tatay contra las Federaciones de Motociclismo española y valenciana.

En dicho comunicado de prensa, Raúl Castañeda detalla cómo surgió la idea de comprar el equipo que compite en el Mundial de Moto2 Pertamina Team, que ahora se denomina Preicanos Racing Team, un reto que asume con mucha ilusión y con el propósito de dotar a Masiá y Bendsneyder los medios necesarios para luchar con los mejores en la categoría intermedia del Campeonato del Mundo de motociclismo, donde los resultados no están siendo los deseados para el equipo Stop And Go (SAG) que estaba en manos de Edu Perales hasta la compra de Raúl Castañeda.

«Llevo ocho años luchando contra las injusticias en los tribunales y, sin buscarlo, eso me ha llevado a comprar un equipo de MotoGP en la categoría de Moto2. Desde que me arruiné en 2015, a raíz de un contrato de colaboración con Cofidís, en el que no se me devolvió una importante suma de dinero, pasé más de seis meses viviendo con mi mujer y mi hija en un almacén dentro de un remolque que utilizaba para guardar mis motos de circuito, las que tuve que malvender para poder comer. El dolor me llevó a fundar Preico Jurídicos, un bufete con el que luchamos contra las injusticias y donde, con la ley por delante, hacemos de este mundo un lugar más justo. Y, por casualidades del destino, adquirí Pertamina Team, ahora Preicanos Racing Team», afirma Raúl Castañeda.

«Está permitido caerse, pero es obligatorio levantarse. Ese mismo espíritu de fuerza, superación y resiliencia es el que queremos reflejar en nuestro equipo Preicanos Racing Team», indica.

Castañeda, a su vez, intenta resolver cuanto antes el caso del boxeador Antonio Barrul. El representante legal del púgil tratará de alcanzar un acuerdo económico con el denunciante. «Será la mejor solución para ambas partes», señala un Raúl Castañeda que desea que «Barrul se centre en su carrera deportiva».

Castañeda ha adquirido una escudería que disputa el Mundial de Moto2. DL