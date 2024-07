Diez árbitros leoneses ascienden de categoría

Publicado por Borja Pérez Pozo León Verificado por Creado: Actualizado:

El Comité Nacional de Árbitros y el Comité de Árbitros de la Real Federación de Castilla y León han hecho oficiales los ascensos y descensos de los colegiados en las distintas categorías de fútbol y fútbol sala. Entre los elegidos, se encuentran hasta diez leoneses que han visto premiado su esfuerzo con un salto de categoría.

De menor a mayor categoría y comenzando por la hierba, dos árbitros naturales de la provincia, Fernando Rabanillo Novoa y Alejandro de Castro Madero, han logrado alcanzar la Primera División Regional de Aficionados. Por su parte, Adrián Prieto Castellanos y Kevin Castro Dacosta han abandonado esta categoría para aterrizar en la Tercera Federación.

David García Presa, por otro lado, después de dos años militando en la quinta categoría del fútbol español, ha ascendido a Segunda Federación. Llegando al podio de categorías, Guillermo Cueto Amigo ha rendido al nivel necesario para hacerse un hueco en la Primera Federación. Todos ellos se han ganado el derecho a ser reconocidos por su labor, pero, sin duda, el ascenso más mediático ha sido el de Éder Mallo Fernández al fútbol profesional, después de las amenazas de muerte recibidas en el playoff de ascenso a Segunda División entre Nástic de Tarragona y Málaga.

Saltando al fútbol sala, la representación leonesa también ha sido protagonista tras confirmarse los ascensos de Iria García Arjones y Víctor Gómez Presa a la Tercera División de Fútbol sala. Por último, Sergio Toral Heredia ha devuelto a la provincia a la máxima categoría, la LNFS, tan solo un año después de alcanzar la Segunda División. El leonés, tras conocer esta noticia, reconoció al Diario de León que "aún no ha acabado de asimilar el ascenso" y que no lo hará "hasta que no pité dos o tres partidos en Primera".

En la otra cara de la moneda aparecen los descensos, donde también hay presencia leonesa. Raquel Suárez González y Alejandro Pinilla de la Fuente, colegiados bercianos, han perdido su plaza en la Primera División Femenina y Regional de Aficionados, respectivamente. Además, también han bajado de categoría José María Madrigal Pérez, asistente en Primera Federación; Álvaro Fernández González, Rubén Álvarez Pérez y Miguel Ángel Herrero Porto.