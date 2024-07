Ernesto, en el mismo caso que Longo o Pol Llonch

Publicado por OTERO CONDE Ponferrada Verificado por Creado: Actualizado:

Si la oferta a la baja realizada hace una semanas a Longo parecía más una invitación a dejar el club que otra cosa, los casos de Pol Llonch y Ernesto Gómez no eran muy diferentes. En este caso hay un matiz y es que ambos tienen contrato, pero el club les presentó en la tercera semana completa de junio una nueva situación de cara a la presente campaña basada en la realidad económica que va a vivir el mismo por la reducción considerable de ingresos. Hay que tener en cuenta que al margen de lo que pudiera haber reservado la entidad para un posible no ascenso, la prestación por descenso ya no la tiene. El presupuesto para la temporada 2024-2025 podría verse reducido entre un 20% y un 25% con respecto al curso anterior y eso tiene consecuencias a la hora de fichar y en cualquier contrato, pues hay elevadas fichas de futbolistas que no se pueden pagar en esta categoría. Un año podían soportarse, como en el caso de Igbekeme, pero no ya en una segunda temporada.

Ernesto Gómez y Pol Llonch, dos jugadores con las fichas más altas y apuestas tras el descenso, se han encontrado con ese recálculo y ambos son candidatos a irse, como ya apuntamos el pasado viernes. Al menos media docena de futbolistas que ahora mismo están en la nómina de jugadores no lo estarán cuando se cierre el mercado de fichajes. Si la salida de Pol Llonch podría anunciarse próximamente, lo mismo ocurriría con las de Ernesto y posiblemente la de Leal, además de las de los jugadores que vuelven de cesión, sin descartar alguna más, según vaya el mercado y sobre todo el primer contacto con el nuevo cuerpo técnico desde el próximo lunes.

CASI 2.400 SOCIOS

La SD Ponferradina hizo balance ayer de la primera semana de la campaña de socios para esta temporada. La misma se abrió el lunes 1 y cuenta en la revisión hecha por la entidad con 2.390 adeptos. Lo más impresionante y a la vez reconfortante es que 42 de esos socios son nuevos; no lo eran el último curso. Hay que recordar que el club superó en la pasada campaña los 7.400 abonados, lo que supuso el techo de su historia. Ahora mismo ya casi son un tercio de esa última campaña los que han vuelto a dar el ‘sí quiero’ al club.

Campus. Borja Valle compartió la jornada de ayer con los jóvenes apuntados en el campus de verano de la Deportiva. El ponferradino es el padrino de la edición de este verano.

Oulet. A las puertas de que se presenten las nuevas equipaciones y el resto de ropa deportiva que llevará la SD Ponferradina esta campaña, el club ofrece descuentos importantes en la de la última campaña en la tienda oficial.

Encontró sitio. A pesar de la importante sanción que tendrá que cumplir, Nacho González ya tiene destino tras su salida del Club Gimnàstic. Jugará en el Intercity, mismo conjunto que se ha interesado por llevarse al futbolista de la Ponferradina Pol Llonch.